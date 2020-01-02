От мужа ни на шаг: Николь Кидман показала, как проводит праздничные дни

Николь и Кит (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса поделилась трогательными кадрами

Николь Кидман, которая часто радует поклонников трогательными кадрами с любимым мужчиной, поделилась новым из них. С помощью романтичного фото она поздравила поклонников с наступившим Новым годом. А заодно показала, как встретила его. Популярная актриса позирует на фоне сцены, выглядит она слегка замерзшей, но счастливой и довольной. На сцене она отметила Кита, дав таким образом понять, что она находится на его концерте. «Мой любимый способ встречать Новый год – смотреть выступление Кита Урбана в Нэшвилле... Желаю всем вам замечательного 2020-го», – написала звезда.

Николь на концерте Кита (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, незадолго до Нового года Николь также порадовала сразу несколькими постами с Китом. Сначала она пожелала всем счастливого Рождества. Затем показала, что они улетели в Сидней. Николь сделала пару романтичных кадров на фоне городского пейзажа: на селфи они нежно целуются. Звезда старается по максимуму видеться с любимым мужчиной. А если выдается возможность, то сопровождает его даже в туре.

Николь старается не отпускать мужа надолго (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, знаменитая голливудская актриса и австралийский кантри-певец поженились в июне 2006-го года. До этого Николь была замужем за актером Томом Крузом, а Кит состоя в отношениях с моделью Ники Тейлор. Кидман и Урбан встретились на вечере, организованном в честь знаменитых выходцев из Австралии. Как признавалась позже Николь, она была просто очарована Китом и даже оставила ему номер телефона. Но заветного звонка дождалась лишь спустя несколько месяцев. Дело в том, что певец как раз расстался со своей девушкой и хотел взять паузу, чтобы разобраться в себе.