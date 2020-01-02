ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От мужа ни на шаг: Николь Кидман показала, как проводит праздничные дни

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2020 - 19:19
От мужа ни на шаг: Николь Кидман показала, как проводит праздничные дни
Николь и Кит (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса поделилась трогательными кадрами

Николь Кидман, которая часто радует поклонников трогательными кадрами с любимым мужчиной, поделилась новым из них. С помощью романтичного фото она поздравила поклонников с наступившим Новым годом. А заодно показала, как встретила его. Популярная актриса позирует на фоне сцены, выглядит она слегка замерзшей, но счастливой и довольной. На сцене она отметила Кита, дав таким образом понять, что она находится на его концерте. «Мой любимый способ встречать Новый год – смотреть выступление Кита Урбана в Нэшвилле... Желаю всем вам замечательного 2020-го», – написала звезда.

От мужа ни на шаг: Николь Кидман показала, как проводит праздничные дниНиколь на концерте Кита (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, незадолго до Нового года Николь также порадовала сразу несколькими постами с Китом. Сначала она пожелала всем счастливого Рождества. Затем показала, что они улетели в Сидней. Николь сделала пару романтичных кадров на фоне городского пейзажа: на селфи они нежно целуются. Звезда старается по максимуму видеться с любимым мужчиной. А если выдается возможность, то сопровождает его даже в туре.

От мужа ни на шаг: Николь Кидман показала, как проводит праздничные дниНиколь старается не отпускать мужа надолго (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, знаменитая голливудская актриса и австралийский кантри-певец поженились в июне 2006-го года. До этого Николь была замужем за актером Томом Крузом, а Кит состоя в отношениях с моделью Ники Тейлор. Кидман и Урбан встретились на вечере, организованном в честь знаменитых выходцев из Австралии. Как признавалась позже Николь, она была просто очарована Китом и даже оставила ему номер телефона. Но заветного звонка дождалась лишь спустя несколько месяцев. Дело в том, что певец как раз расстался со своей девушкой и хотел взять паузу, чтобы разобраться в себе.

Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби снялись в необычной фотосессии для известного глянца В роскошном платье и объятиях любимого: Николь Кидман показала редкий кадр с мужем
Новости Украины Николь Кидман
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь