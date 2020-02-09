Где ваш муж? Тодоренко рассказала, почему отдыхает с сыном без Топалова

Регина Тодоренко устроила себе зимние каникулы на райских Мальдивских островах, куда улетела с годовалым сыном Майклом и мамой Ириной. Чуть позже к ним присоединилась и двоюродная сестра телеведущей, с которой они вместе занимаются йогой и релаксируют на берегу океана. При этом экс-звезда "Орла и Решки" получает немало вопросов от поклонников, почему же с ними нет ее мужа, Влада Топалова.

Регина решила дать подробный ответ на это в своем Instagram. Она опубликовала красочный снимок, на котором они с сыночком идут по пляжу спиной к камере. Ведущая запечатлена в темно-зеленом купальнике и с распущенными волосами, а малыш и вовсе голенький.

По словам знаменитости, Топалова нет с ними, поскольку ему нужно работать, однако при этом они оба стараются как можно больше времени проводить с ребенком и оба зарабатывают деньги в семейный бюджет.

"Вы спрашиваете, а почему @vladtopalovofficial с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом? Я хочу спросить у вас: «Почему наш папа с нами не отдыхает?» Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки - последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребёнком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства. Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребёнка! А потом мы бежим к психологу , жалуясь , что в 20 лет вышла замуж за мужчину, которому 45 (на самом деле стараясь устранить пробел отцовского внимания) или «мужики перевелись, вообще нормальных не осталось», а почему же так? Этих парней ведь тоже воспитывали ваши мамы, когда папа был на работе! И спустя какое-то время мы понимаем, что мужчина стал мягкотелым, а мы ведь хотим рыцаря в доспехах!" - поделилась своими мыслями на животрепещущую тему Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Она отметила, что они с Владом очень стараются найти баланс между работой и семьей.

"Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям. «А кто же будет зарабатывать деньги?»- спросите вы. ОБА! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать , какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной! Мы с ВМ СТРЕМИМСЯ К ТАКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Не всегда гладко, но плавно подбираемся к цели! А у вас в семье кто больше времени проводит с ребёнком?" - подытожила ведущая.

В комментариях многие подписчики соглашаются с Региной, а также умиляются очаровательному фото, называя их с сыном "голопопиками".

Браво! Правильные слова !! А вы прекрасные

Попа

Как Єва в раю

Жопики красивые

Регина, Вы умничка. Спасибо за рассуждения

Сладкая попка

Ой, какой кайф

Всё правильно, Региночка, вы такая классная семья. всех благ вам и море любви

Оооо,Регина,ты божественна. Михаил тоже ничего

Какой уже большой Регина

Потрясающая фотка!!!

Идеальная мужская попка!

Очень крутое фото!

Пупсики

Идеально сказано! Полностью согласна

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко с кокосом в руках позировала для "стандартного бесящего фото" с райских островов.