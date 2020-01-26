Мурашки по коже: Надя Дорофеева побывала на краю света и позировала на краю пропасти

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Смелые кадры звезды впечатлили подписчиков

Надя Дорофеева из дуэта "Время и Стекло", которая после романтичного уединенного отдыха с супругом Владимиром Дантесом на Мальдивах, решила посетить более многолюдную Европу, усыпала сеть кадрами из Португалии. Пара прогулялась по улицам Лиссабона и Синтры, но самой знаковой точкой их европейских приключений стал самый западный мыс Евразийского континента — мыс Рока.

Звездные супруги запечатлили себя на фоне отвесных скал в крайней западной точке Европы, и поделились своими ощущениями от этого места.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Когда сорвало крышу от Португалии",- написала Надя в своем Instagram под фото, где она стоит на самом краю скалы, за которой уже начинается Атлантика.

В своем аккаунте Дантес признался, что они с Надей "на одной волне" и подобные активные путешествия нравятся им обоим.

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

На фото пара позировали в куртках и шапках и подписчики отметили, что даже если сейчас в Португалии не туристический сезон из-за низкой температуры, посетить такую достопримечательность все же стоит.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

А еще им показалось, что Надя "подворовывает" одежду из гардероба супруга, потому что ее толстовка подозрительно похожа на мужскую.

Красивая Надя на фоне красоты

Вааай, зачем же так красиво?

Толстовку у Вовы отжала?

Шикарные места!

Красиваяяя

Как красиво,прям мурашки по коже, от просмотра фотографии

Красотища какая

Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva) Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Стоит отметить, что смелые кадры над океанической пропастью вовсе не значат, что певица абсолютно бесстрашная, ведь недавно Надя Дорофеева рассказывая интересные факты о себе, внезапно призналась в своих страхах и комлпексах.