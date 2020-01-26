Мурашки по коже: Надя Дорофеева побывала на краю света и позировала на краю пропасти

Смелые кадры звезды впечатлили подписчиков
Надя Дорофеева из дуэта "Время и Стекло", которая после романтичного уединенного отдыха с супругом Владимиром Дантесом на Мальдивах, решила посетить более многолюдную Европу, усыпала сеть кадрами из Португалии. Пара прогулялась по улицам Лиссабона и Синтры, но самой знаковой точкой их европейских приключений стал самый западный мыс Евразийского континента — мыс Рока.
Звездные супруги запечатлили себя на фоне отвесных скал в крайней западной точке Европы, и поделились своими ощущениями от этого места.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Когда сорвало крышу от Португалии",- написала Надя в своем Instagram под фото, где она стоит на самом краю скалы, за которой уже начинается Атлантика.
В своем аккаунте Дантес признался, что они с Надей "на одной волне" и подобные активные путешествия нравятся им обоим.
Фото: Надя Дорофеева и Владимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)
На фото пара позировали в куртках и шапках и подписчики отметили, что даже если сейчас в Португалии не туристический сезон из-за низкой температуры, посетить такую достопримечательность все же стоит.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
А еще им показалось, что Надя "подворовывает" одежду из гардероба супруга, потому что ее толстовка подозрительно похожа на мужскую.
Стоит отметить, что смелые кадры над океанической пропастью вовсе не значат, что певица абсолютно бесстрашная, ведь недавно Надя Дорофеева рассказывая интересные факты о себе, внезапно призналась в своих страхах и комлпексах.