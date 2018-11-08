До мурашек: Наталья Могилевская представила клип, посвященный Кузьме

Видео: Наталья Могилевская - Personal Jesus (youtube.com/Mogylevskaya)

Популярная украинская певица Наталья Могилевская презентовала душевный клип на песню Personal Jesus, который она посвятила своему другу Кузьме Скрябину.

Идея видео принадлежит подруге Натальи Могилевской Ольге Навроцкой. Композиция была написана к юбилею Кузьмы, в августе этого года ему исполнилось бы 50 лет.

По ее словам, Кузьма многое хотел бы сказать сегодняшней Украине, но уже не может. Именно так родилась ее идея использовать в клипе сурдоперевод.

"Я хочу поблагодарить украинскую прессу, непосредственно журналистов за потрясающую реакцию на песню Personal Jesus и очень трогательные заголовки после премьеры песни на канале 1+1. За всю карьеру в шоу-бизнесе я не помню такой реакции ни на одну из своих песен. Я рада знать, что в сфере шоубиза Украины меня окружают открытые сердца. Я хочу жить в такой Украине, и я верю, что Кузьма молится за нас", – рассказала Наталья Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (скриншот с видео)

В своем Instagram артистка также опубликовала кусочек клипа.

"Я плачу, люблю и верю... Очень ждала эту Премьеру. Чувствую что-то особенное, ценное, главное... Кузьма... Все як ти хотів... дякую тобі, друже... тепер, я знаю, в України є свій Personal Jesus - і це Ти", - написала Наталья.

Фото: Наталья Могилевская (скриншот с видео)

Поклонники очень позитивно оценили новую видеоработу Могилевской, отметив, что клип вызвал у них мурашки по телу.

"Это невероятно сильно! Это любовь!", "Наталья, огромная благодарность за прекрасную душевную песню, за творчество, за работу с детьми и что Вы раскрываете их талант. Кузьма будет жить в наших сердцах всегда!! Я живу в Кривом Роге и мы часто проезжаем место где он погиб. Скорблю каждый раз", "Почему это так шикарно?", "С первых секунд до мурашек... Очень честно.", "Аж мурашки по шкірі забігали!!!﻿", "Очень душевно. Огромная потеря...﻿" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (youtube.com/Mogylevskaya)

Напомним, что ранее известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась трогательными воспоминаниями о погибшем музыканте Андрее Кузьменко.

Отметим, что Могилевская озвучила "проблему современного мира".

Кстати, Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде.

Что вы не знали о Наталье Могилевской (video.rbc.ua)