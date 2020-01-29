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Можно смотреть вечно: Настя Каменских завела сеть зажигательным танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.01.2020 - 16:31
Можно смотреть вечно: Настя Каменских завела сеть зажигательным танцем
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица предложила повторять движения вслед за ней

Горячая Настя Каменских вместе с мужем Потапом уже вернулась в Киев из солнечной и гостеприимной Мексики, где пара провела романтический отпуск вдвоем. Дома артистов ждали съемки новых выпусков юбилейного сезона проекта Голос страны 2020, причем запись затянулась до глубокой ночи. Но это не помешало певицы рано утром отправиться на тренировку в спортзал, а также порадовать поклонников новым видео.

Артистка показала энергичный танец под свой новый хит в коллаборации с известным исполнителем реггетона Jacob Forever и доминиканским певцом Jessy Frank под названием "Miami". На ней - неоновое трикотажное платье и трендовая джинсовая баска с прозрачным широким поясом с инициалами певицы NK. Она предпочла естественный макияж и подчеркнула глаза, волнистые волосы были распущены.

"Друзья, давайте танцевать под наш новый зажигательный трек “MIAMI” – призвался Настя и предложила повторять за ней простые танцевальные движения.

Поклонникам понравилась идея певицы, а также они отметили ее эффектный внешний вид и чувство ритма. Настю оценил и ее парнер по треку Jacob Forever.

  • Как можно быть такой красивой
  • Красотка
  • Дуже гарно
  • Ох, какая же она красивая женщина. Ну просто бомба. Такой взгляд сексуальный, одно загляденье
  • Настя, ты просто бомба
  • Прикольно танцуешь
  • На вас можно смотреть вечно
  • Класний трек. Настя ви молодець!

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских показала спортивное утро в Мексике среди местных пейзажей и оригинальных достопримечательностей.

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