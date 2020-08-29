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Можно поздравлять? Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность

Суббота 29 августа 2020 09:51
Можно поздравлять? Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Марина Настевич

Ведущая оставила интригующее сообщение в соцсети

Регина Тодоренко добилась немалого к своим 30 годам - она успешная телеведущая, счастливая жена и любящая мама. Сейчас девушка ведет несколько авторских проектов, в том числе и программу о детском здоровье "Регина+1". В свежей публикации в своем Instagram знаменитость поделилась фото со съемок, а также сделала интригующий намек.

На снимке Тодоренко сидит в студии на диване в нежно-голубом платье в мелкий цветочный принт. Ее волосы собраны в эффектный гладкий хвост, на лице яркий макияж, а в руках Регина держит большой букет белых роз, лучезарно улыбаясь.

"Уверена, что совсем скоро мой проект #Регина+1 будет называться #РЕГИНА+2", - загадочно подписала кадр теледива.

Можно поздравлять? Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность

Регина Тодоренко очаровала женственным образом (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Конечно же, поклонники тут же сделали вывод, что звезда намекает на вторую беременность, и засыпали ее поздравлениями. Напомним, что с мужем Владом Топаловым Регина воспитывает сына Михаила, которому осенью исполнится два года.

  • Регина, да будет очень интересно узнать. Ты, молодец удачи и успехов во всем.
  • Это, что означает Регина планируешь второго ребёнка?
  • Вот просто красота от Бога
  • +1 сыночек +2 ещё дочечка
  • Будем ждать
  • Красавица
  • Да не может быть что беременна(хотя можно и подумать, что намёк на это идёт), она участвует в шоу на льду, а там подения травмы и все такое, опасно. Мне кажется она бы в беременность не пошла на это.
  • Это, что означает Регина планируешь второго ребёнка?
  • Регина вряд ли бы участвовала в таком травмоопасный проекте если бы ждала малыша!!!! (я имею ввиду фигурное катание)
  • Мне показалось или это намек?
  • +2? интрига
  • Регина, вас можно поздравить с будущим пополнением?

Можно поздравлять? Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность

Скриншот комментариев

Впрочем, другие фолловеры тут же напомнили, что сейчас Тодоренко активно готовится к участию в российском шоу "Ледниковый период", где будет соревноваться со звездными коллегами в паре с Олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Она много времени проводит на льду, отрабатывая движения и поддержки, что вряд ли стала бы делать, будучи в положении.

Можно поздравлять? Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность

Регина Тодоренко готовится покорять лед в популярном шоу с участием известных фигуристов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни и показала, как выглядит без косметики.

Также Регина Тодоренко рассказала о тонкостях взаимодействия современных детей и родителей, которые хотят идти в ногу со временем.

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