Можно поздравлять? Регина Тодоренко намекнула на вторую беременность

Ведущая оставила интригующее сообщение в соцсети
Регина Тодоренко добилась немалого к своим 30 годам - она успешная телеведущая, счастливая жена и любящая мама. Сейчас девушка ведет несколько авторских проектов, в том числе и программу о детском здоровье "Регина+1". В свежей публикации в своем Instagram знаменитость поделилась фото со съемок, а также сделала интригующий намек.
На снимке Тодоренко сидит в студии на диване в нежно-голубом платье в мелкий цветочный принт. Ее волосы собраны в эффектный гладкий хвост, на лице яркий макияж, а в руках Регина держит большой букет белых роз, лучезарно улыбаясь.
"Уверена, что совсем скоро мой проект #Регина+1 будет называться #РЕГИНА+2", - загадочно подписала кадр теледива.
Регина Тодоренко очаровала женственным образом (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Конечно же, поклонники тут же сделали вывод, что звезда намекает на вторую беременность, и засыпали ее поздравлениями. Напомним, что с мужем Владом Топаловым Регина воспитывает сына Михаила, которому осенью исполнится два года.
Скриншот комментариев
Впрочем, другие фолловеры тут же напомнили, что сейчас Тодоренко активно готовится к участию в российском шоу "Ледниковый период", где будет соревноваться со звездными коллегами в паре с Олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Она много времени проводит на льду, отрабатывая движения и поддержки, что вряд ли стала бы делать, будучи в положении.
Регина Тодоренко готовится покорять лед в популярном шоу с участием известных фигуристов (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Ранее Регина Тодоренко раскрыла поклонникам правду о своей жизни и показала, как выглядит без косметики.
Также Регина Тодоренко рассказала о тонкостях взаимодействия современных детей и родителей, которые хотят идти в ногу со временем.