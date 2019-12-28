Можем не разговаривать: Холостяк 9 и его избранница сделали честное признание о совместной жизни

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная 21-летняя Дарья Квиткова оказались самой крепкой парой из всех сезонов самого романтичного шоу стран. Влюбленные давно живут вместе, наладили совместный быт, много путешествуют и не прекращают работать над отношениями. Даша признается, что после победы в проекте ей пришлось пережить неприятные моменты травли. Она подвергалась нападкам и критике в сети. Сейчас парочка не обращает внимание на выпады хейтеров и продолжает наслаждаться друг другом. В интервью для сайта "СТБ" Никита и Даша признались, как разрешают конфликты и поделились другими подробностями личной жизни.

"Мы еще никогда так не ссорились, чтобы доходило до того, что билась посуда", - признается Даша. Никита же добавил, что после конфликтов пара какое-то время может не разговаривать, чтобы совладать с эмоциями и взять себя в руки.

"Бывает такое, что мы можем не разговаривать полчаса. Но лучше дать вот эту паузу, чем наговорить лишнего в порыве злости. Мы понимаем, что у всех это бывает. Да, мы спорим, но в споре рождается истина", - подходит к вопросу философски экс-холостяк.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка признает, что если раньше первым на примирение шел Никита, то теперь они оба делают шаги на встречу друг другу.

"В отношениях всегда продолжаешь учиться. И каким бы упертым ты ни был, с любимым человеком начинаешь менять себя и становиться лояльнее", - рассуждает ведущий.

Даша отмечает, что с Никитой они практически неразлучны. Девушка сопровождает возлюбленного на различных мероприятиях, а если у пары не получается вместе выйти в свет, то она с радостью ждет его дома.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

"Я спешу домой, когда Даша не со мной. У нее всегда хорошее настроение и никогда не болит голова", - поделился подробностями шоумен.

Напомним, что Холостяк 9 Добрынин и его возлюбленная Квиткова показали горячий домашний фотосет в белье.