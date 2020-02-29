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Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.02.2020 - 09:49
Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица отправилась встречать весну в столицу Франции

Оля Полякова - настоящая любительница путешествий, при этом нередко умудряется совмещать работу с отдыхом. К примеру, в январе певица съездила в тур по Канаде и США, после чего вместе с дочерьми отправилась позагорать на берегу океана в Мексику. Конечно же, артистка с удовольствием радовала поклонников жаркими пляжными фото в бикини, а старшая дочка Маша не отставала от звездной мамы! А вот встречать весну Полякова отправилась в столицу Франции Париж.

На своей странице в Instagram она поделилась атмосферными фото на фоне Эйфелевой башни, на которых выглядит очень счастливой. Оля отправилась на прогулку в серых джинсах, черных ботинках в стиле милитари и модной белой шубке. Исполнительница дополнила образ сумочкой на цепочке.

При этом Полякова не стала наносить макияж и позирует абсолютно без косметики, восхищая естественной красотой.

Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Привет!" - лаконично прокомментировала кадры певица.

Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики засыпали артистку комплиментами, особенно отмечая, что без макияжа она выглядит просто превосходно.

  • Хорошенькая
  • Привет! Выглядишь суперово!!!
  • Ти така красуня
  • И без стрелок она просто бомба. Выглядит на максимум лет 30. В чем секрет, Оля?
  • Вау
  • Прекрасной Вам весны в Париже... И в сердце, безусловно)
  • Какая вы красиваяяяяяяя
  • Гарнюня
  • Шикарна женщина
  • Олечка, редко пишу комментарии, но Вы просто очаровательная и милая на этом фото.Вам ОЧЕНЬ хорошо с минимальный макияжем
  • Богиня
  • Оля,без макияжа вы очень красиво выглядите,вы с Машулей вашей как сестренки
  • Красотка!!!
  • Привет, вы такая юморная и красивая )))) любим Вас очень
  • Оля без мейку ви набагато молодше виглядаете.така собі старша сестра своїх доньок!
  • Оля ты супер

Без макияжа и в модной шубке: Оля Полякова очаровала счастливыми фото из Парижа

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова вспомнила, как у нее прямо на голове загорелись свечи.

Оля Полякова стала партнершей Евгения Кошевого в шоу "Рассмеши комика" Оля Полякова вспомнила, как у нее прямо на голове загорелись свечи
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