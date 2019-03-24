"Моя любовь": MONATIK растрогал сеть редким снимком с женой

Артист вместе с супругой блистал на премии YUNA 2019
На днях в Киеве состоялась церемония награждения премии YUNA 2019, на которой были названы имена лучших украинских артистов года, а многие звезды продемонстрировали стильные и эффектные наряды. Среди их числа был и MONATIK, который появился на мероприятии вместе с супругой Ириной Демичевой.
На своей странице в Instagram судья Голосу країни 9 поделился редким совместным снимком с любимой. Дмитрий выбрал для выхода в свет темно-синий костюм и белые кроссовки, а Ирина отдала предпочтение белому платью в пол с открытыми плечами. Волосы она собрала в красивую высокую прическу.
В кадре девушка нежно держит мужа за руку и загадочно смотрит вниз.
Фото: Монатик с супругой Ириной (instagram.com/monatik_official)
"Моя любовь!" - трогательно прокомментировал нежное фото Монатик.
В свою очередь Ирина также опубликовала на своей странице снимок в стильном наряде от украинского дизайнера FROLOV. Как видно по фото, она дополнила образ ожерельем-чокером.
Фото: Ирина Демичева (instagram.com/irinademicheva)
Поклонники артиста отметили, что они очень красивая пара и оставили множество растроганных комментариев с пожеланиями счастья.
"Вы очень стильные и классные";
"Большой пример любви!";
"Какие красивые, счастливые и гармоничные";
"Любимые и самые красивые! Вдохновляете!!!";
"Виглядаєте неймовірно";
2Які ж ви гарненькі та щасливі!Діма і Іра ви найкраща пара!";
"Вы так хорошо смотритесь и миленько";
"Красивые и замечательные! Дима - стильно и оригинально всегда одет. Восхищалась каждую неделю костюмом, деталями, вообще имиджем и на Танцах со звёздами, а теперь на Голосе. Главное - Талант и Человечность";
"Какие вы стилевые";
"Не идут вам такие пиджаки. А пара вы очень красивая";
"Вау..... шикарная пара, глаз не отвести)))";
"Приятно, что вы цените свою женщину", - пишут пользователи сети.
Напомним, что на премии YUNA 2019 самым лучшим видеоклипом была признана работа "Глубоко" артистов MONATIK и Нади Дорофеевой.
Мы также писали, что MONATIK показал редкое фото с сыновьями.
Кстати, MONATIK заговорил об отношениях ТИны Кароль и Дана Балана.