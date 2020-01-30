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Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.01.2020 - 09:43
Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая очаровала фанатов нежным снимком

Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко восхищает своей энергичностью и неиссякаемым позитивом - ведущая умудряется много работать, и при этом уделять время маленькому сыну и любимому мужу Владу Топалову. Недавно звезда поразила поклонников списком дел, которые она успевает переделать за день, оставаясь при этом в хорошем настроении и заряжая других своим позитивом. Во многом ей в этом помогает любимая семья.

На своей странице в Instagram Регина поделилась нежным черно-белым кадром с мужем и сыночком Майклом, сделанным в рамках недавней фотосессии семейства для одного из журналов. На снимке Тодоренко и малыш смотрят на камеру, а Топалов с любовью глядит на сына.

"#myFamily - моя крепость. Дай Бог, всем такого счастья", - трогательно призналась телезвезда.

Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Фото: Регина Тодоренко с мужем и сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети принялись активно спорить, на кого же больше похож маленький Михаил, а также желают Регине и Владу счастья и умиляются их любви.

  • Сыночек так на тебя похож!!!! Хорошая семья, вы такие дружные
  • Регина, вы очень очень красивая семья
  • Волшебные! Счастья вам, тоже хочу семьей воссоединиться скорее
  • Невероятно красивые
  • Долго соображала почему у Влада даа кольца на пальце.... потом уже рассмотрела что рука ваша))) Счастья вам
  • Красивые
  • Мамина мини копия
  • Счастья , Вам!!
  • Такая простая и милая фотография
  • Копия папа + мама! Пусть ваш малыш будет здоровым и счастливым
  • Похож на Регину малыш
  • Сынок очень похож на папу Влада, мне кажется!
  • Просто копия мамы
  • Ооооой какая милота ))) наверно маленький Папа )))
  • Малой смешной такой шладкий карапуз

Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что недавно Регина Тодоренко вернулась из Одессы, где гостила у своих родителей, и показала трогательные семейные кадры с маленьким сыном Майклом.

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