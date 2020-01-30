Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Телеведущая очаровала фанатов нежным снимком
Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко восхищает своей энергичностью и неиссякаемым позитивом - ведущая умудряется много работать, и при этом уделять время маленькому сыну и любимому мужу Владу Топалову. Недавно звезда поразила поклонников списком дел, которые она успевает переделать за день, оставаясь при этом в хорошем настроении и заряжая других своим позитивом. Во многом ей в этом помогает любимая семья.
На своей странице в Instagram Регина поделилась нежным черно-белым кадром с мужем и сыночком Майклом, сделанным в рамках недавней фотосессии семейства для одного из журналов. На снимке Тодоренко и малыш смотрят на камеру, а Топалов с любовью глядит на сына.
"#myFamily - моя крепость. Дай Бог, всем такого счастья", - трогательно призналась телезвезда.
Фото: Регина Тодоренко с мужем и сыном (instagram.com/reginatodorenko)
Пользователи сети принялись активно спорить, на кого же больше похож маленький Михаил, а также желают Регине и Владу счастья и умиляются их любви.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, что недавно Регина Тодоренко вернулась из Одессы, где гостила у своих родителей, и показала трогательные семейные кадры с маленьким сыном Майклом.