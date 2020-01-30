Моя крепость: Регина Тодоренко умилила семейной идиллией с мужем и сыном

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая очаровала фанатов нежным снимком

Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко восхищает своей энергичностью и неиссякаемым позитивом - ведущая умудряется много работать, и при этом уделять время маленькому сыну и любимому мужу Владу Топалову. Недавно звезда поразила поклонников списком дел, которые она успевает переделать за день, оставаясь при этом в хорошем настроении и заряжая других своим позитивом. Во многом ей в этом помогает любимая семья.

На своей странице в Instagram Регина поделилась нежным черно-белым кадром с мужем и сыночком Майклом, сделанным в рамках недавней фотосессии семейства для одного из журналов. На снимке Тодоренко и малыш смотрят на камеру, а Топалов с любовью глядит на сына.

"#myFamily - моя крепость. Дай Бог, всем такого счастья", - трогательно призналась телезвезда.

Фото: Регина Тодоренко с мужем и сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Пользователи сети принялись активно спорить, на кого же больше похож маленький Михаил, а также желают Регине и Владу счастья и умиляются их любви.

Сыночек так на тебя похож!!!! Хорошая семья, вы такие дружные

Регина, вы очень очень красивая семья

Волшебные! Счастья вам, тоже хочу семьей воссоединиться скорее

Невероятно красивые

Долго соображала почему у Влада даа кольца на пальце.... потом уже рассмотрела что рука ваша))) Счастья вам

Красивые

Мамина мини копия

Счастья , Вам!!

Такая простая и милая фотография

Копия папа + мама! Пусть ваш малыш будет здоровым и счастливым

Похож на Регину малыш

Сынок очень похож на папу Влада, мне кажется!

Просто копия мамы

Ооооой какая милота ))) наверно маленький Папа )))

Малой смешной такой шладкий карапуз

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что недавно Регина Тодоренко вернулась из Одессы, где гостила у своих родителей, и показала трогательные семейные кадры с маленьким сыном Майклом.