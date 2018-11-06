"Моя гордость": Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с днем рождения

Фото: Тоня Матвиенко с дочкой (коллаж РБК-Украина)

Старшей дочери певицы исполнилось 20 лет

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно сорвала аплодисменты пограничников и выступила на бис в аэропорту, трогательно поздравила с юбилеем свою старшую дочь Ульяну. На своей странице в Instagram артистка оставила теплые поздравления.

6 ноября Ульяне исполнилось 20 лет. Так как Тоня сейчас находится на гастролях и не может поздравить свою дочку лично, то она записала ей нежное видеообращение.

"А это сюрприз-поздравление! Все для Тебя", - подписала ролик певица.

Видео: Тоня Матвиенко (instagram.com/tonya_matvienko)

Матвиенко также опубликовала фото дочки и сопроводила его трогательным постом-поздравлением, отметив, что гордится ею.

"С днем рождения, доченька! Тебе сегодня 20. Уляся - моя гордость. Умная, спортивная, добрая, красивая, трудолюбивая и коммуникабельная. Всю жизнь за что бралась, очень быстро осваивала предмет или ситуацию. Представьте себе, что в 4 года она носилась по лесу на двухколесном велосипеде, в 12 лет водила машину-механику, а в 16 билась на соревнованиях по кикбоксингу! Девушка-ракета (ее прозвище). Обожаю свою девчонку!", - поделилась с поклонниками певица.

Фото: Тоня Матвиенко поздравила дочь (instagram.com/tonya_matvienko)

Отметим, что Ульяна появилась в жизни Тони, когда той было 17 лет. Именно небольшая разница в возрасте сделала мать и дочь лучшими подругами.

Фото: Тоня Матвиенко с дочкой Ульяной (пресс-служба)

С 16 лет Ульяна живет самостоятельной жизнью. Зарабатывает и учится в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности режиссура эстрадно-массовых праздников. В свободное от учебы время девушка очень любит рисовать и достигла в этом неплохих успехов.

Фото: дочь Тони Матвиенко Ульяна (пресс-служба)

Напомним, что Тоня Матвиенко также воспитывает двухлетнюю дочь Нину от нынешнего супруга, музыканта Арсена Мирзояна.

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Видео: РБК-Украина