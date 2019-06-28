"Мой герой": Тина Кароль умилила фото подросшего сына

Украинская поп-дива Тина Кроль не может натешиться своим любимым и единственным сыном Вениамином. Мальчик получает образование в Лондоне и не часто приезжает к маме в Украину, потому их редкие встречи особенно трепетные и радостные. Певица признается, что очень скучает за мальчиком, но, в тоже время, она очень гордиться его достижениями в учебе за границей, ведь Веня сам изъявил желание получать образование в Великобритании. Артистка с удовольствием делится с поклонниками фото сыночка, особенно, если для этого есть особый повод. В сториз Instagram она опубликовала несколько снимков мальчика.

На одном из фото Вениамин позирует в костюме и кепке с эмблемой своего учебного заведения, галстуке и рубашке с книгой в руках и улыбается в камеру. "Последний день школы", - подписала кадр Тина.

Также певица показала еще одно фото мальчика. Он сдержанно улыбается и держит руки за спиной. "Мой герой!" - с гордостью отметила снимок звезда.

Сын Тины Кароль, Вениамин (фото: instagram.com/tina_karol)

Также Тина опубликовала собственное школьное фото, показав, как выглядела в детстве. Она стоит в нарядном платье с рюшами и артистично позирует на камеру.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники часто называют Вениамина копией отца, продюсера Евгения Огира. А вот от мамы парню явно достался хороший слух и музыкальный талант. Тина с гордостью показывала поклонникам, как 10-летний сын играет на фортепиано и барабанах, а также танцует украинские народные танцы.

Напомним, что Тина Кароль взбудоражила сеть глубоким декольте на чувственном черно-белом фото.

Ранее Тина Кароль восхитила нежным портретным фото в прозрачном наряде. Поклонники отметили, что время не властно над артисткой.