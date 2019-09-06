"Мотивируешь": спортивная Настя Каменских похвасталась достижениями за лето

Артистка призналась, что это лето выдалось у нее очень насыщенным
Настя Каменских - очень активная и целеустремленная девушка, которая успевает строить карьеру, заниматься спортом, проводить время с семьей, да и про отдых не забывает - так, этим летом певица успела дважды съездить в отпуск с любимым мужем Потапом. При этом артистка, которая умилила сеть трогательными признанием, также посвящает время себе и своему саморазвитию.
На своей странице в Instagram Настя опубликовала фото в ярком спортивном образе и похвасталась, каких целей она успела достичь за это лето. Знаменитость примерила трендовые в этом сезоне белые велосипедки и синюю толстовку, а также белые кроссовки с высокими носками. Она сложила руки на груди и довольно улыбается на камеру.
По словам артистки, она успела многое и в целом довольна собой.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Друзья, мы с вами все лето не только отдыхали, но и упорно работали над достижением наших целей. У меня было очень насыщенное лето, но несмотря на плотный график, множество концертов, съемок, музыкальных фестивалей, я успела достичь целей в рамках челленджа #обіцяюзаліто:
А как ваши успехи в рамках челленджа #обіцяюзаліто? Я счастлива, что вы присоединились к нему, рада была поддержать каждого из вас, вдохновлять и мотивировать! Вы все большие молодцы! Никогда не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте идти к своим мечтам! Спасибо всем участникам и я очень надеюсь, что вам удалось достичь ваших смелых целей", - рассказала Каменских.
Фолловеры восхищаются стройной фигурой Насти на фото, а также благодарят ее за мотивацию и делятся своими успехами.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских растрогала счастливым фото с Потапом после разлуки. Пока продюсер отдыхал в Греции с сыном от первого брака, певица осталась дома и занималась йогой.
Ранее Настя Каменских зарядила мощной мотивацией и рассекретила свой метод достижения и планирования целей.