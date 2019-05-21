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"Морская фея": Катя Осадчая в Каннах покорила белоснежным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.05.2019 - 22:58
"Морская фея": Катя Осадчая в Каннах покорила белоснежным образом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая восхитила фанов "морским" нарядом

Катя Осадчая на Каннском кинофестивале 2019 не забывает баловать своих поклонников восхитительными образами и роскошными нарядами. Как минимум до 25 мая - дня окончания легендарного европейского мероприятия - телеведущая наверняка "подарит" фанам несколько новых солнечных снимков. Один из таких знаменитость преподнесла сегодня в своем Instagram.

Осадчая предстала в кадре в белоснежном костюме на фоне моря. За ее спиной видны дома, коттеджи и отели французского города на Лазурном Берегу. 

"Каннский светский вихрь! Скоро в Светской жизни", - анонсировала она.

&quot;Морская фея&quot;: Катя Осадчая в Каннах покорила белоснежным образом

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В комментариях к фото подписчики Осадчей восхищаются ее костюмом и отмечают "морской образ" популятной телеведущей. 

  • Катюша, модная, как всегда, с удовольствием ждем передачу новую!
  • Наконец то! Шикарный образ! Это - Вы! Во весь свой рост!
  • Офигеть, какой крутой образ!
  • Морячка;
  • Как же красиво и стильно; 
  • Супер!
  • Просто фея! Причем морская...

Как сообщалось ранее, Юрий Горбунов - муж Кати Осадчей - порадовал подписчиков в сети редким снимком с двухлетним сыном Иваном, а заодно рассказал, чем они любят заниматься вдвоем.

Также мы писали о том, что Катя Осадчая в Каннах похвасталась идеальной работой. Телеведущая показала расслабленный образ из Канн. 

Напомним, что Катя Осадчая неожиданно "нарвалась" на волну критики из-за своего образа на День вышиванки. 

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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