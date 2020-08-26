Морская богиня: Алессандра Амбросио в изысканном вечернем платье поразила красотой

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда отдыхает на Мальдивах

Алессандра Амбросио, которая чаще всего блистает на просторах сети в откровенных нарядах и купальниках, решила сделать ход конем. 39-летняя звезда запостила видео с Мальдив, где сейчас отдыхает. Модель надела бледно-розовое платье на тонких бретельках из блестящей ткани, которое дополнила длинными жемчужными серьгами и ожерельем в пару рядов. Макияж Алессандра сделала нейтральный, с маленькими стрелками, чувственными губами и обилием хайлайтера по всему лицу. А волосы собрала в гладкую укладку.

Звезда выглядела невероятно роскошно. По всей видимости, она соскучилась по красным дорожкам. Чтобы усилить эффект, бразильская супермодель добавила сияющий фильтр. «Золотой час», – написала она под коротким роликом.

Алессандра в новом образе (видео: instagram.com/alessandraambrosio)

Поклонники, как обычно, были намного красноречивее, просто засыпав свою любимую модель словами восхищения: «Золотая девушка», «Чистая богиня», «Идеал», «Красивая», «Это платье», «Удивительная красота», «Милая», «Прекрасна, ты мой ангел», «О боже»…

Модель с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, на острова модель улетела не просто так. Любящая мама отметила 12-летие своей единственной дочери Ани Луизы. Алессандра показала несколько фото с торжества, на которых девочка позирует в желтом бикини. «Сегодня ее день!!!! Счастливого 12-летия, Аня Луиза, мой лучик солнышка! Я помню тот день, когда узнала, что жду ее, моя самая большая мечта, чудо!!! С самого первого дня она сделала мир лучше, куда бы она ни пошла, он становится волшебным, у нее доброе сердце, и со всеми, кого она встречает, она становится друзьями! Что касается меня, я получила самого лучшего друга, о котором могла только мечтать. Моя куколка, которая такая храбрая, она будет стараться быть кем угодно, и она дает свой свет каждому, с кем сталкивается! Она чистая магия!!!», – оставила ей слова любви Амбросио.