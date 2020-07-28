Море - это счастье: Джамала поделилась яркими семейными фото с отдыха в Турции

Несколько дней назад Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и двумя маленькими сыновьями отправилась на отдых в Турцию. При этом младший малыш Селим-Гирай появился на свет всего месяц назад! Певица отметила, что они не брали с собой нянь и бабушек и будут справляться своими силами.

На своей странице в Instagram артистка поделилась счастливыми кадрами с пляжа, на которых запечатлена в черном купальнике. А позже опубликовала и яркие и счастливые семейные кадры с мужем и старшим сыночком, двухлетним Эмиром-Рахманом.

Довольное семейство запечатлено в море на побережье Мармариса. При этом на Джамале солнцезащитные очки, а на малыша заботливо надели надувные нарукавники.

Звезда откровенно рассказала, что отдых с двумя маленькими детьми - это нелегко и ей очень не хватает сна, но море все сглаживает.

"Виживуть лише батьки! Найскладніше у дні - це пережити ранок. Коли починається ранок, перша думка - «ні! Навіщо це все? Я хочу спати!"

Немає сил. Всі кричать. Всіх треба помити, почистити зуби. Приготувати сніданок. Таке відчуття, що ти не просто без сил, а у тебе їх і не було. Де їх взяти?



⠀

Але потім нічого. Поступово починаєш оживати. І найприємніше в цьому, звичайно, - море! Воно згладжує все, навіть уривчастий сон, який триває максимум дві години. (Так, вночі я сплю по дві години. А вдень, якщо вдасться урвати годинку, це прям щастя!) Скаржитися не буду, але ситуація така: всі мріють про сон, але рятує тепле чисте море, прозоре, як сльоза. На березі безлюдно, нікого немає. Відчуття, що на цьому острові не було ні вірусу, ні карантину, а тільки чути звук цикад. Невеличкий рай! Все можна пережити, коли є море. І це щастя! Всім гарного дня!" - поделилась Джамала.

Джамала умилила сеть семейными фото с отдыха в Турции (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала показала прогулку с новорожденным сыном и восхитила стильным луком.