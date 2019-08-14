Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"​​​​​​​

Полина Логунова и Дмитрий Ступка (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Однажды в…Гулливуде" стартует с 15 августа

Вчера, 13 августа в кинотеатре Оскар, Gulliver при поддержке BURO состоялась гала-премьера 9-го фильма Квентина Тарантино – "Однажды в… Голливуде"



Первыми ленту увидели: Гарик Корогодский, Дмитрий и Ольга Шуровы, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Светлана Бевза, Владимир Омелян, Артем Пивоваров, Лилия Пустовит, Игорь Кондратюк, Маша Рева, Constantine, The Erised, Жан Грицфельдт, Тоня Ноябрева, Анна Жижа, Соломия Витвицкая, Назар Гук-Юлик, Руслан Багинский, Петр Ясинский, Денис Глинин, Анастасия Даугуле, Полина Неня, Леся Матвеева, Валерий Созановский, Оксана Берг, Антон и КсенияШнайдеры, Валерия Толочина, Соня Кей, Вячеслав Соломка, Дмитрий Ярошенко, Павел Костицын, Монро, Максим Ежов, Алекс Захарчук, Игорь Кузьменко и многие другие.

Однажды в… Голливуде: о фильме и украинский трейлер

Однажды в… Голливуде

Популярный телевизионный актер Рик Далтон и его незаменимый дублер Клифф Бут пытаются выжить в мире меняющейся киноиндустрии. Когда Рику недвусмысленно дают понять, что его как актера пустили в тираж, герой задумывается над переездам в Италию для съемок в набирающих популярность спагетти-вестернах. Тем временем рядом с домом Рикак поселились новые соседи в лице набирающего всемирную славу режиссера Романа Полански и его очаровательной жены Шерон Тейт, которой суждено стать жертвой безжалостной "семейки" Чарльза Мэнсона.

Однажды в… Голливуде: звездные гости премьеры

Дмитрий и Ольга Шуровы

Полина Логунова и Дмитрий Ступка

Гарик Корогодский

Артем Пивоваров

Лилия Пустовит

Constantine

Жан Грицфельдт

Анна Жижа

Соломия Витвицкая

Назар Гук-Юлик

Руслан Багинский

Денис Глинин

Анастасия Даугуле

Полина Неня

Оксана Берг

Валерия Толочина

Соня Кей

Вячеслав Соломка

Павел Костицын (справа)

Монро

Игорь Кузьменко и Максим Ежов

Алекс Захарчук

Евгений Капорин

Напомним, ранее в Киеве прошла презентация анимационной комедии Angry birds в кино 2. Первыми ленту увидели: Евгений Кошевой, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Ричард Горн, Степан Казанин, Анатолий Анатолич, Полина Неня, Елена Бурба, Евгений Капорин, On I Ona, Ирина Костюк, Иван Пилипец и многие другие.