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Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"​​​​​​​

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.08.2019 - 17:44
Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"​​​​​​​
Полина Логунова и Дмитрий Ступка (фото: Оскар)

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Однажды в…Гулливуде" стартует с 15 августа

Вчера, 13 августа в кинотеатре Оскар, Gulliver при поддержке BURO состоялась гала-премьера 9-го фильма Квентина Тарантино – "Однажды в… Голливуде"

Первыми ленту увидели: Гарик Корогодский, Дмитрий и Ольга Шуровы, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, Светлана Бевза, Владимир Омелян, Артем Пивоваров, Лилия Пустовит, Игорь Кондратюк, Маша Рева, Constantine, The Erised, Жан Грицфельдт, Тоня Ноябрева, Анна Жижа, Соломия Витвицкая, Назар Гук-Юлик, Руслан Багинский, Петр Ясинский, Денис Глинин, Анастасия Даугуле, Полина Неня, Леся Матвеева, Валерий Созановский, Оксана Берг, Антон и КсенияШнайдеры, Валерия Толочина, Соня Кей, Вячеслав Соломка, Дмитрий Ярошенко, Павел Костицын, Монро, Максим Ежов, Алекс Захарчук, Игорь Кузьменко и многие другие.

Однажды в… Голливуде: о фильме и украинский трейлер

Однажды в… Голливуде

Популярный телевизионный актер Рик Далтон и его незаменимый дублер Клифф Бут пытаются выжить в мире меняющейся киноиндустрии. Когда Рику недвусмысленно дают понять, что его как актера пустили в тираж, герой задумывается над переездам в Италию для съемок в набирающих популярность спагетти-вестернах. Тем временем рядом с домом Рикак поселились новые соседи в лице набирающего всемирную славу режиссера Романа Полански и его очаровательной жены Шерон Тейт, которой суждено стать жертвой безжалостной "семейки" Чарльза Мэнсона.

Однажды в… Голливуде: звездные гости премьеры

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Дмитрий и Ольга Шуровы

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Полина Логунова и Дмитрий Ступка

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Гарик Корогодский

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Артем Пивоваров

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Лилия Пустовит

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Constantine

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Жан Грицфельдт

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Анна Жижа

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Соломия Витвицкая

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Назар Гук-Юлик

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Руслан Багинский

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Денис Глинин

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Анастасия Даугуле

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Полина Неня

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Оксана Берг

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Валерия Толочина

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Соня Кей

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Вячеслав Соломка

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Павел Костицын (справа)

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Монро

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Игорь Кузьменко и Максим Ежов

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Алекс Захарчук

Монро, Логунова, Шуров и другие звезды премьеры фильма Квентина Тарантино &quot;Однажды в Голливуде&quot;​​​​​​​

Евгений Капорин

Напомним, ранее в Киеве прошла презентация анимационной комедии Angry birds в кино 2. Первыми ленту увидели: Евгений Кошевой, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Ричард Горн, Степан Казанин, Анатолий Анатолич, Полина Неня, Елена Бурба, Евгений Капорин, On I Ona, Ирина Костюк, Иван Пилипец и многие другие.

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