Монолог лыжницы: Леся Никитюк рассказала об инциденте на трассе в Буковеле

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая осваивает лыжи на зимнем курорте

Леся Никитюк проводит свой отпуск на зимнем курорте в Буковеле, несмотря на то, что многие ее коллеги и звезды шоубизнеса предпочли отдохнуть в теплых краях. Но популярная телеведущая решила освоить лыжи и рассказала на своей странице в Instagram о том, что она часто падает, а один парень на сноуборде даже ее сбил.

Но несмотря ни на что, Никитюк выставила в сеть радостные фотографии, на которых она позирует на фоне заснеженных украинских гор. На фото видно хорошую солнечную погоду и Леся решила сфотографироваться без курточки.

Леся Никитюк в Буковеле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На ней надета светлая спортивная водолазка и черные штаны. Также на голове у нее находятся горнолыжные очки. Телеведущая сделала подпись к своим фото в виде монолога.

Леся Никитюк в Буковеле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сама не умеет кататься и мне не дает! Не успела встать на лыжи, уже упала! Мальчик, не проезжай между ног. Это же Леся !!! Давай я ее на борде собью, а ты снимешь сториз!!", - написала Никитюк.

Леся Никитюк в Буковеле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии и рассказ об инциденте.

Красивая;

Та палкой его;

Как бы я хотела вас увидеть. 2 недели назад была в Буковеле, плачу, хочу вернутся. И вас хочу очень увидеть;

А что ты хотела?

У лыжников есть преимущество - палки;

Какие же идиоты бывают. Сочувствую вам, Леся;

Прекрасная лыжница.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Леся Никитюк восхитила пользователей сети своей естественной красотой и стройностью. При этом телеведущая пожаловалась на то, что красота и ухоженность даются женщинам непросто.