MONATIK впервые раскрыл подробности своей необычной свадьбы

Дмитрий Монатик с женой (фото: instagram.com/monatik_official)

Артист рассказал, что они с Ириной женаты уже восемь лет

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик старается не афишировать свою личную жизнь. Вместе с женой Ириной, которая вместе с ним работает над проектом MONATIK, они растят двоих сыновей. Пара иногда публикует в сети фото с малышами, при этом не показывая их лица. В интервью "Светской жизни" музыкант впервые рассказал о том, как и когда прошла их свадьба.

MONATIK признался, что они с любимой в этом году отпразднуют восьмую годовщину брака. При этом их свадьбы была довольно необычной - на ней были только молодожены, после чего они вдвоем отпраздновали в ресторане.

"Я очень боюсь вот вставать, тосты говорить и все эти моменты. Это точно не наше. Мы вдвоем отпраздновали. Мы расписались, пошли в ресторан, заказали что-то такое, что никогда себе не позволяли. Классно посидели, посмеялись. Я не могу сказать, что что-то изменилось, я в принципе уже тогда чувствовал ее близким человеком", - поделился артист.

При этом пара с нетерпением ждет юбилей супружеской жизни и десятую годовщину брака мечтает отпраздновать с размахом - возможно, отправиться в романтическое путешествие.

"Но где-то куда-то поехать и все-таки отпраздновать, возможно, юбилей, это было бы круто", - отметил Монатик.

Дмитрий Монатик с женой умеют веселиться (фото: instagram.com/monatik_official)

Ранее MONATIK украсил обложку глянца и рассказал, как проходит его самоизоляция с любимой семьей. Они вместе с детьми много играли во дворе, смотрели мюзиклы и читали сказки на ночь.

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Автор: Lite