Молодой папа Влад Дарвин рассказал об отношении к вакцинации и назвал секреты своего стиля

Популярный украинский певец Влад Дарвин, который летом впервые стал отцом , всегда выглядит стильно и молодо. Все из-за того, что артист постоянно находится в движении - концерты, записи, съемки в телевизионных шоу и всевозможные другие творческие "движухи".

В откровенном интервью Lite звездный эксперт шоу "Співають всі!" на канале "Украина" рассказал о том, каким дизайнерам отдает предпочтение, о своем отношении к вакцинации и про клип-посвящение своему новорожденному сыну.

Влад, у тебя всегда такие стильные луки. Скажи, пожалуйста, каких дизайнеров ты выбираешь - украинских или зарубежных?

Я стараюсь комбинировать, потому что нам не нужно вариться в себе, а всегда выходить за рамки. Я очень люблю и иностранных дизайнеров, мне нравятся разные мировые бренды. У меня будет один лук на этом шоу полностью от Versace Couture - Jeans Couture.

Мне очень нравится тот образ, который у меня будет собран из иностранных брендов, а вот украинские бренды, украинская одежда тоже мне по нраву. Например, мужские костюмы Andreas Moskin - это полностью made in Ukraine. Поэтому я комбинирую.

Влад Дарвин (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ты сейчас на шоу "Співають всі!" ищешь какую-нибудь коллаборацию? Или, может, ты хочешь кого-то спродюсировать?

Я постоянно в поиске людей, которые меня вдохновляют. Не хочу говорить громкие слова типа "коллаборация", а вот люди, которые меня вдохновляют, люди, с которыми хочется поговорить... Вот я только что говорил с Нино Басилая, она молодая украинская певица, которая несет новый vibe. Такое мне интересно.

Влад Дарвин (фото: пресс-служба канала "Украина")

А с кем-то из уже известных украинских звезд планируешь какие-то совместные треки?

Честно скажу, как-то не лежит душа, потому что все известные артисты, по моему ощущению, многое сказали и они сами в поиске какого-то обновления. Так же, как и я. Нам лучше смотреть в сторону молодых артистов, тех, кто еще не "зацементировался". Вот например, я вижу, Андрей Хаят в зеленом костюме. Мне импонирует его творчество. Возможно, когда-то я хотел бы сделать что-то общее с ним.

Влад Дарвин (фото: пресс-служба канала "Украина")

Понятно. А что для себя решил с вакцинацией: прививаться или не прививаться? Какое мнение относительно прививки?

Свой мировой тур я точно еще не планирую делать. Рановато еще. Что касается путешествий за границу, то я бы еще поставил на паузу, скажу честно, потому что не планирую в ближайшее время вакцинироваться вообще. Когда вопрос станет уже ребром и мне нужно будет поехать куда-то за границу - в Европу или в Америку, - то я сделаю вакцинацию. Сейчас этот вопрос не стоит так остро.

Влад Дарвин (фото: instagram.com/darwinvlad)

Из-за карантина ты предпочитаешь украинский отдых, натуральный такой, или все-таки хотелось бы поехать за границу? И куда именно?

Я предпочитаю украинский отдых, но также не пренебрегаю популярными направлениями, которые сегодня так рекламируют в Украине. Турция, например. У меня в Турции много друзей. Я считаю, что это достойная страна для того, чтобы ее посетить не раз, и путешествовать по ней, если знать, куда ездить. Турция - это не только отели all-inclusive.

А в Украине какие направления тебя больше интересуют?

В Украине мне нравится все: Карпаты, побережье Черного моря, Одесская область. Мне нравится даже Житомирская область. Недавно я был снова в Житомире. Там прекрасно, там прекрасные леса, есть такое место, называется Черное озеро. Обязательно рекомендую всем туда поехать.

Влад Дарвин на отдыхе (фото: instagram.com/darwinvlad)

С чего начинается твое утро? Если не учитывать последние дни съемок, то есть ли какие-то утренние ритуалы?

Последние два месяца мое утро, как отца, начинается с того, что я провожу время со своим ребенком и со своей женой, конечно. Стараюсь утром быть рядом со своими любимыми людьми, а также у меня сейчас тренировка. Например, завтра у меня день начинается с активной тренировки.

Ты тренируешься самостоятельно или в спортзале?

Я тренируюсь в тренажерном зале, который у меня дома. Не у меня в квартире, а в доме, в котором я живу.

Влад Дарвин (фото: фото: instagram.com/darwinvlad)

Над чем сейчас работаешь? Каких проектов ждать в ближайшее время?

Я постоянно работаю. Недавно вышел клип на мою песню "Без условий". Это мое посвящение новорожденному сыну и это, по моему мнению, одна из самых главных вещей вообще.



Также я готовлю полноценный альбом. Сейчас работаю над новым материалом, очень активно работаю в студии, записываю песни для того, чтобы все это люди смогли увидеть, я думаю, до 2022 года.

Влад Дарвин с семьей (фото: instagram.com/darwinvlad)