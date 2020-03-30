Молодой и озорной: Потап поразил сеть архивным фото из Рима

Продюсер попытался поднять настроение своим поклонникам
Настя Каменских и Потап по правилам карантина остаются дома, однако и там прекрасно проводят время и заряжают позитивом своих поклонников. Певица подробно рассказала и показала фанам, как проходит их день в изоляции, а также регулярно выкладывает в сеть свои тренировки для поддержания формы дома. А ее супруг и вовсе посвятил новую песню карантину, которая так и называется — “Карантин”. Потап даже умудрился тематический клип записать.
Продюсер по примеру жены старается развлекать и веселить своих фанов - на этот раз с помощью архивного фото, сделанного в 90-х в столице Италии Риме. Снимок он разместил на своей странице в Instagram.
На фото совсем юный Потап, которому тогда было 13 лет, присел на корточки в лобби отеля. Парнишка одет в светлые джинсы и черный пуловер и уже тогда - в любимую кепку.
"Рим 1994 .... когда-нибудь закончится карантин", - оставил рэпер оптимистичную подпись к публикации.
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фолловеры пришли в восторг от такого подарка и принялись активно обсуждать увиденное. Многие признались, что Потапа весьма трудно узнать на снимке, и что он был юным озорником.
Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)
Напомним, Настя Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке - артистка на 5 языках обратилась к своим поклонникам и призвала сидеть дома.