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Все молодеет: 53-летняя Сальма Хайек восхитила упругой кожей и роскошными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.01.2020 - 22:27
Все молодеет: 53-летняя Сальма Хайек восхитила упругой кожей и роскошными формами
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда показала новые селфи

Сальма Хайек, которой в прошлом году исполнилось 53 года, может похвастаться свежей упругой кожей, стройностью талии и пышностью форм. Всю свою красоту она регулярно демонстрирует на светских ивентах и в своем личном микрологе. В этот раз актриса, которая блистала на «Золотом глобусе» в платье с откровенным декольте и буквально приковала к себе взгляды присутствующих, решила сделать несколько фото крупным планом.

Все молодеет: 53-летняя Сальма Хайек восхитила упругой кожей и роскошными формамиАктриса покоряет сеть молодостью (фото: instagram.com/salmahayek)

На снимках, которые она опубликовала в своем Instagram, звезда примерила лиф оттенка фуксия и крупные золотые аксессуары. Образ дополняет яркий макияж в тон наряду и прическа с вытянутыми волосами. «Кофе, пожалуйста», – написала она под серией кадров, где всем своим видом показывает, как не хватает ей этого напитка.

Все молодеет: 53-летняя Сальма Хайек восхитила упругой кожей и роскошными формамиВсе молодеет: 53-летняя Сальма Хайек восхитила упругой кожей и роскошными формамиСальма обожает кофе (фото: instagram.com/salmahayek)

Поклонники принялись подыгрывать в комментариях своей любимой актрисе, а также просто засыпали ее комплиментами. И, стоит отметить, выглядит Сальма с ее подтянутым овалом лица и свежим румянцем просто роскошно, намного моложе реального возраста. Впрочем, звезды ее поколения часто демонстрируют, что для женщины за 50 так выглядеть – вполне нормально.

Все молодеет: 53-летняя Сальма Хайек восхитила упругой кожей и роскошными формамиКвентин Тарантино и Сальма Хайек на "Золотом глобусе" 2020
(фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, Сальма часто показывает похожие картинки. К примеру, любимая «игра» знаменитой красаовицы – демонстрировать фото из молодости наравне с теми, что сделаны в настоящем времени. Таким образом, она как бы дает понять, что не меняется с годами. Также она похвасталась отличной фигурой в джинсах разного фасона. Опять же – сделанных в молодом возрасте и сейчас. Фолловеры звезды обожают такой контент и всегда активно реагируют на подобные посты, называя Сальму самой красивой женщиной в мире.

С каждым разом все красивее: 53-летняя Сальма Хайек покорила молодостью на новом фото Она остановила время: Сальма Хайек восхитила одинаково совершенной фигурой на фото разных лет
Новости Украины Сальма Хайек
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