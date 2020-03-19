Молодая жена Дмитрия Комарова поделилась умиротворением на домашнем фото с книгой

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Александра Кучеренко поделилась списком любимых книг

Карантин из-за распространения коронавируса наложил свой отпечаток на привычный ритм жизни многих украинцев. И знаменитости — не исключение! Теперь звезды пытаются занять интерес поклонников другими инфоповодами. Так, Катя Осадчая поделилась списком любимых фильмов, Настя Каменских — перечнем книг для развития, Надя Дорофеева — различными долгосрочными делами, которые обычно откладываются. Жена Димы Комарова, модель Александра Кучеренко также решила подготовить свой “топ”. Мисс Украина-2016 подготовила список любимых книг.

Кучеренко опубликовала расслабленное фото в уютной домашней обстановке. Саша сидит на диван, на ней удобная домашняя одежда — спортивные серые штаны, белый свитшот. Рядышком миска с орешками. При этом Саша читает книгу на английском языке — “Becoming”. Книга 2018 года стала бестселлером. Это мемуары бывшей первой леди США Мишель Обамы. Описанная автором как глубоко личный опыт, книга рассказывает о ее корнях и о том, как она нашла свой голос, а также о своем пребывании в Белом доме, ее кампания общественного здравоохранения и ее роль в качестве матери.

Один из фолловеров Саши поинтересовался, неужели она читает книги на английском языке? “Да, в оригинале”, — ответила модель.

Фото: instagram.com/aakucherenko

“Люди начали мыть руки, готовить еду дома и проводить время со своей семьей. Если так пойдёт и дальше, то дело может дойти до чтения книжек)) Вот мой список на ближайшие дни. После того, как закончу читать “Becoming Michelle Obama”, — с юмором пишет жена Димы Комарова.

Итак, топ-5 книг от Александры Кучеренко:

“Краткая история человечества” Юваль Ной Харари

“Клуб 5 часов утра” Робин Шарма

“451 градус по Фаренгейту” Рэй Брэдбери

“Безумно богатые азиаты” Кевин Кван

“Отверженные” Виктор Мари Гюго

“Надеюсь, карантин закончится раньше, чем я всё это прочту. А вы что читаете сейчас? Делитесь своими рекомендациями в комментариях. Будем друг другу полезны! Только давайте книжки не передавать”, — опять с юмором подытожила Кучеренко.

Фото: instagram.com/komarovmir

Тем временем Дмитрий Комаров анонсирует свой новый выпуск программы “Мир Наизнанку”. Напомним, что сезон посвящен Китаю. На этот раз путешественник отправился испытывать на себе еще одну необычную и достаточно опасную профессию ловца медуз.

“Медузы. Сырые (оооочень вкусно). Соленые. В салате. В супе. И это не просто еда — так китайцы ещё и спасают мировой океан от нашествия медуз. Они в последнее время правда размножаются невероятными темпами. И глобальное потепление медузам только "на руку". По традиции Мира Наизнанку мы не просто попробуем медуз. Я буду их ловить в Желтом море с командой отважных парней, которые не боятся в буквальном смысле плавать в медузах. Я тоже поплаваю в 10 тоннах медуз и расскажу вам, каково это”, — заинтриговал поклонников Комаров.