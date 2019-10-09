Мокрая Вика из НеАнгелов "замотивировала" сеть точеной фигурой в бикини

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы – обладательница точеной спортивной фигуры, тонкой талии и идеального пресса. Девушка говорит, что секрет ее стройности прост – правильное питание, здоровый образ жизни и регулярные физические нагрузки. Недавно певица вернулась после отпуска на Мальдивах, откуда она без устали публиковала фото в бикини. Прилетев в Киев, звезда решила не поддаваться осенней хандре, а отправится в спортклуб. Она показала горячее фото в купальнике у бассейна.

Певица позирует, сидя на бортике. На ней – купальник бикини с плотными чашками и завязками на плавках. Стоит отметить, что Вика показала лицо без макияжа, а судя по мокрым волосам, собранным сзади в пучок, она только вынырнула из бассейна.

"Друзья мои и единомышленники! Расскажите мне о своих планах на осень? Вы четко осознаете свои потребности? Например, у меня сейчас потребность в новой энергии и проявлении силы — и я пойду накапливать её в спортклубе, вместо того чтобы полежать или посмотреть телевизор. Естественно, все хорошо в разумных пределах. Давайте мотивировать друг друга? Может вы хотите научиться играть в большой теннис или научиться круто плавать?" - поинтересовалась артистка.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Первое, на что обратили внимание поклонники, была фигура Виктории. Они сообщили, что стройные формы девушки просто идеальны.

Виктория в очень хорошей форме. Главное мероприятие для меня это концерт, ну и опять ходить в зал, для того и холода. Еще б не мешало хорошо освоить гитару

Обожаю вас без макияжа, такая славная и нежная девчуха! А планы - улизнуть туда где потеплее!

Такая милая и красивая без макияжа

Супер

Красотка

Сексуашка

Скриншот комментариев

Напомним, что Виктория из НеАнгелов сверкнула грудью в сетчатом топе со стразами.