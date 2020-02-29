Могу быть и ангелом, и демоном: Виталий Козловский рассказал, какой он в постели

Украинский певец Виталий Козловский, чья личная жизнь в свое время активно обсуждалась после разрыва с Раминой Эсхакзай, в недавнем интервью признался, что сейчас у него есть девушка, однако он предпочитает не раскрывать ее личность. А в эфире программы "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" и вовсе разоткровенничался и поделился пикантными подробностями своей интимной жизни.

По словам Виталия, эта сторона отношений очень важна для него, а его переменчивый характер влияет и на то, какой он в постели.

"Секс для меня очень важен, - признается Козловский. - Я или взрываюсь, или очень спокоен и всех люблю. И вот мой темперамент перенесся в секс. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно".

Певец также ответил на вопрос о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации - слухи об этом давно гуляют в сети и даже прессе. Масла в огонь подливает любовь артиста к уходу за собой и публикации откровенных фото в сети.

"Я - метросексуал, и я это признаю. Я ухаживаю за собой, потому что артист не может выходить на сцену зачуханным. Но если для многих это есть какой-то параллелью с нетрадиционной ориентацией, то извините. Я не могу ходить с табличкой: "Я не гей", - заявил Козловский.

Фото: Виталий Козловский (instagram.com/vkozlovskiy)

К слову, ранее телеведущая и звезда проекта "Холостяк" Рамина Эсхакзай вдруг решила раскрыть настоящую причину расставания с Виталием Козловским. По словам девушки, роман с ней поп-исполнитель закрутил назло своему концертному директору Юлии Бакуменко, с которой находился в отношениях, но тогда как раз сильно поссорился. Когда же в личной жизни артиста все наладилось, он решил, что терять фотогеничную девушку тоже не вариант.

"Он решил не прекращать роман, потому что мы хорошо вместе смотримся. Пресса позитивно реагирует, тем более, уже скоро свадьба. В общем, он решил озвучить мне такую информацию, после чего, конечно же, я ему сказала, сорри, но втроем мы встречаться не можем", - рассказала Эсхакзай.

Фото: Виталий Козловский и Рамина Эсхакзай (instagram.com/vkozlovskiy)

Напомним, Виталий Козловский высказался об отношениях с Натальей Могилевской.