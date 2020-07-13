Мое сокровище: Влад Топалов вызвал восторг теплым фото с сыночком

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец показал речную прогулку с Майклом

Влад Топалов вполне заслуженно снискал себе славу идеального отца. Певец обожает сыночка Майкла, с которым готов проводить все дни напролет, он заботится о нем и старается дать только лучшее. Его жена Регина Тодоренко признается, что лучше отца, чем Влад сложно найти, да и себя называет "сумасшедшей мамочкой". Впрочем, пока ведущая отправилась в рабочую поездку к морю, Влад остался "на хозяйстве" с Майклом. Он опубликовал милое фото с мальчиком, сделанное во время речной прогулки на выходных.

Артист заключил сына в крепкие объятия, а Майкл лишь беззаботно смеется, пока папа кутает его в теплый ярко-красный плед от ветра.

"Люблю больше жизни! Мое сердечко и моя радость! Мое сокровище и самое большое счастье!" - подписал он душевный кадр с малышом.

Влад Топалов с сыном прокатились по реке (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники певца всегда с умилением комментируют подобные снимки и не жалеют теплых слов.

Лучший папа

Какие вы классные

Вы замечательный папа!

Папулина копия

Какой классный сынок

Счасливые!

Мишутка оч на папу похож

Так приятно на вас смотреть

Сколько же нежности и тепла в этом кадре, можно смотреть вечно

Скриншот комментариев

В это время Регина Тодоренко поделилась солнечным снимком у моря. Ведущая призналась, что невзирая на близость бездонно стихии, так и не успела даже оценить температуру воды.

"Я мечтала в этом году попасть на мор. Не поверите, но из-за плотного графика мне ещё ни разу не удалось даже кончиком пальца прикоснуться к морской воде. Меня не покидает ощущение, будто я заказала вкуснейшее блюдо в мишленовском ресторане, сфоткала, но так и не попробовала. Ну, хоть посмотрела на воду. Теперь буду ждать следующей возможности", - написала она.

Регина Тодоренко позировала на фоне морских пейзажей (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что ранее Регина Тодоренко написала о сложностях расставания с сыном во время поездок.