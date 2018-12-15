"Мода уступает стилю": Фреймут поделилась интересным наблюдением

Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Ведущая заметила различия в одежде с дочерью

Популярная украинская телеведущая и шоувумен Ольга Фреймут рассказала, что с годами ее мода начала уступать стилю. В частности, она заметила различия по сравнению с дочерью. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Как думаете, в каком возрасте мода уступает стилю? Потому что я замечаю дистанцию в одежде между мной и моей Златой. Но мне так жаль времени, который нужен для того, чтобы угнаться за причудами моды", - говорится в подписи.

Фото: Оля Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Обратим внимание, что это стало причиной настоящей философской дискуссии со стороны пользователей.

"Это приходит с мудростью женщины, когда для нее не так важно, как выглядят другие. Для нее важно, как выглядит она", - сказала пользователь Кристина Анатольевна.

"Мода-модой, а одежда должна соответствовать настроению", - подчеркнула юзер Полина Апельсинка.

"Если комфортно и уверенно себя чувствуешь на публике, тогда это ваш стиль", - сказал пользователь Владимир Мураевский.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Хотим вам напомнить, что на самом деле Ольга Фреймут замужем за Владимиром Локотко уже более двух лет (Владимир - директор "Нового канала"), она долгое время не распространялась о своей семейной жизни, однако совсем недавно супруги рассказали о ее подробностях.

Напомним, что телеведущая Оля Фреймут, которая ранее анонсировала новый загадочный проект, наконец раскрыла интригу и представила свою новую книгу под названием "О любви".

Также, известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, почему развлекательное шоу "Оля" с ее участием продержалось на телеэкранах всего месяц и его производство было приостановлено.

Интересные факты про Ольгу Фреймут (видео: РБК-Украина)