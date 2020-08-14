Что за мода? Надя Дорофеева вызвала споры в сети экстравагантным аутфитом

Надя Дорофеева отличается особым чувством стиля в выборе одежды. Ее образы отличаются аутентичностью и смелыми решениями, а также сочетаниями. Сама артистка когда-то назвала свой стиль треш-гламуром, хотя в ее гардеробе немало удобных и комфортных вещей, а также есть очень женственные и сексуальные варианты.

На свежем снимке Надя позирует в экстравагантном аутфите – на кроп-топ она надела шелковую майку ассиметричного кроя с кружевом на тонких бретельках, а также светлые джинсы с высокой посадкой на пуговицах.

"Ну что, кому там было сильно жарко?" - иронично поинтересовалась Надя, намекая на похолодание в Киеве.

Надя Дорофеева удивила дерзким сочетанием в одном образе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Огонь!" - оставил комментарий под фото певицы продюсер Ирина Горовая. Мнения поклонников разделились.

Не розумію такої моди

Моя самая стильная

Несуразно, но смотрится круто!

Почему ты такая классная в любых образах?

Красавица наша

Опасная в стиле

Красивая

Икона стиля

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева соблазнила сеть голым фото на лужайке у дома.