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Многозадачная мамочка: Эшли Грэм показала, как успевает заниматься ребенком и работой

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.02.2020 - 21:32
Многозадачная мамочка: Эшли Грэм показала, как успевает заниматься ребенком и работой
Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Звезда показала новое фото с сыном

Эшли Грэм стала мамой совсем недавно – первенца от любимого мужа она родила 18-го января. С тех пор жизнь пышнотелой красотки перевернулась с ног на голову. У известной своей активной позицией девушки, которая даже в период беременности ходила по светским тусовкам и подиуму, теперь практически нет свободной минутки. Эшли признается, что совмещать материнство и карьеру не так уж легко. Чтобы справиться со всем, ей пришлось научиться делат несколько дел одновременно.

Многозадачная мамочка: Эшли Грэм показала, как успевает заниматься ребенком и работой

Эшли с сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Демонстрировать это с помощью фото своим подписчикам – одно из хобби знаменитости. Не так давно звезда показала, как кормит сына за утренней чашкой кофе. К слову, фото вызвало большой резонанс в сети. Подписчики, как и следовало ожидать, поделились на два лагеря. Одни поддержали Эшли, которая не стесняется кормить сына при посторонних. Вторые считают, что незачем быть столь откровенной. А даже если ты и сделала это, можно хотя бы не постить в соцсети.

Также Грэм рассказала, как нелегко ей пришлось в первые дни после родов: "Поднимите руку, если вы тоже не знали, что будете менять и свои собственные подгузники… После множества лет в мире моды я никогда не могла предположить, что одноразовое нижнее белье будет моим любимым предметом одежды, но теперь это так! Ребята, я хотела показать вам, что это не радуги и бабочки! Это тяжело…", – откровенничала Эшли.

Многозадачная мамочка: Эшли Грэм показала, как успевает заниматься ребенком и работой

Эшли и Джастин (фото: instagram.com/ashleygraham)

Несколько часов назад модель поделилась новым фото. Она сидит на кровати в одном нижнем белье и кормит сына. При этом еще сонная мамочка с пучком на голове уже что-то увлеченно читает в телефоне. "Многозадачное воскресенье", – написала Эшли под фото.

Поклонники в ответ принялись рассказывать свои истории и делиться опытом, как все успевать. Многие похвалили Эшли и пожелали ей сил и терпения в этом непростом деле. Благо у нее есть помощники – любимый муж Джастин всегда на подхвате и готов взять на себя часть обязанностей.

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