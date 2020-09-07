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Многодетная мама: Настя Каменских умилила трогательным видео со своими малышами

Понедельник 07 сентября 2020 17:37
Многодетная мама: Настя Каменских умилила трогательным видео со своими малышами
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица растрогала видео со своими питомцами

Настя Каменских радует поклонников не только хитовыми песнями и оригинальными видеоработами, завоевывая украинское и мировое музыкальное пространство, но и домашними кадрами, показывая себя в привычной обстановки, а также делится радостными новостями и событиями. Так, недавно любимица певицы, собачка по кличке Мими впервые стала мамой! Радости артистки не было предела. Она решила показать милое видео с пятью щенками на руках, которые успели подрасти и стали похожими на свою маму.

Артистка под музыкальное сопровождение позирует в гостинной с милыми песиками на руках – все пять щенков легко уместились в объятия звездной хозяйки.

"Чистое счастье", - оставила подпись на английском к ролику Настя. Поклонники не смогли устоять перед трепетными кадрами, а некотрые всерьез задумались о приобретении такого милого питомца на радость себе.

В купальнике и с арбузом: Настя Каменских нарвалась на критику из-за пикантных фото

  • Прекрасный букетик
  • Яка мімішность
  • Какие милашки
  • Многодетная мама
  • Какие сладкие
  • Какие зайки
  • Они мега позитивчики
  • Какие они класнючие. Лапусики
  • Супер детка с супер супер детками

Скриншот комментариев

Кстати, Настя Каменских совсем недавно выпустила провокационный клип на песню A HUEVO. За три дня видео набрало более 3 млн просмотров на YouTube.

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