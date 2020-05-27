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Мисс гламур: Лилия Ребрик очаровала милым фото двухлетней дочери Полины

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 13:52
Мисс гламур: Лилия Ребрик очаровала милым фото двухлетней дочери Полины
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик с мужем и дочками прокатились на самокатах

Телеведущая Лилия Ребрик решила сделать рабочий перерыв и посвятить больше времени своей семьи. Отметим, что вместе с мужем, хореографом Андреем Диким, а также двумя дочками Дианой и Полиной провела весь карантин в загородном доме. Теледива очень часто делилась с поклонниками фото и видео домашнего архива на своей инстаграм-страничке. Пока что Киев накрывает дождями. И все же семья телеведущей смогла выкроить время на веселое времяпрепровождение.

Ребрик показала, как вместе с мужем и дочками прокатилась на самокатах. Однако так и не понятно, каталась ли на самокате сама Лилия - теледива выступала в роли семейного оператора.

При этом в центре внимания - самая младшенькая Полина, которой в апреле исполнилось ровно два года. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish. На видео также запечатлена старшая дочь Лилии - Диана. А также муж Андрей Дикий, который катается с дочками на перегонки.

Также Лилия отдельно опубликовала фото младшей дочери, которую одела очень стильно.

Для семейной прогулки Лилия выбрала для Полинки красную утепленную куртку, брючки горчичного оттенки, розовые кроссовки. А также стильный шлем с анималистичным принтом.

“Миссис гламур”, - в шутку подписала фото Ребрик.

Мисс гламур: Лилия Ребрик очаровала милым фото двухлетней дочери Полины

Дочь Лилии Ребрик Полина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина. У телеведущей также есть много планов на ее актерскую карьеру.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины семьяЛилия Ребрик
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