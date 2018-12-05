"Не торопись": Мишель Обама дала Меган Маркл мудрые советы

Фото: Мишель Обама (elle.com/millermobley)

Бывшая первая леди США посоветовала супруге принца Гарри не спешить и спокойно осваиваться в новом статусе

Супруга 44-го президента Соединенных Штатов и мать двоих дочерей Мишель Обама, которая рассказала о выкидыше, украсила обложку журнала Good Housekeeping. В интервью изданию бывшая первая леди поведала, какие советы она дала бы при встрече жене принца Гарри Меган Маркл.

Жена Барака Обамы считает, что Меган не стоит спешить, а привыкать к жизни в королевской семье постепенно. Тогда адаптироваться будет проще.

"Как и я, Меган, вероятно, никогда не мечтала о таком повороте судьбы. Давление, которое она чувствует со всех сторон, иногда может ощущаться. Поэтому мой самый большой совет - это дать себе время и не торопиться делать что-либо", — поделилась Мишель.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Кроме того, она посоветовала герцогине Сассекской браться за благотворительные проекты, которые будут близки ей - это приумножит ее счастье.

"Существует так много возможностей творить добро, имея такую платформу. Я считаю, Меган может максимизировать свое влияние на других, а также собственное счастье, если она будет делать что-то, что резонирует с ее личностью", - отметила Обама.

Фото: Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, СМИ утверждают, что между королевскими наследниками принцем Уильямом и принцем Гарри возникли напряженные отношения, потому Гарри со своей супругой придется жить отдельно. Новое жилье Гарри и Меган – это загородная резиденция Фрогмор-хаус, где проходил торжественный прием по случаю их свадьбы. Переезд пары запланирован на начало следующего года. Именно в том имении состоялась частная вечеринка после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Отметим, что ранее стало известно, как назовут ребенка Меган Маркл и принца Гарри. Малыш должен появиться на свет весной.

Видео: РБК-Украина