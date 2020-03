Мир сошел с ума: Потап посвятил новый хит карантину из-за коронавируса (видео)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап зря времени на карантине не теряет

Украинские звезды по-своему проводят время на домашнем карантине. Многие делятся подборками фильмов и сериалов, книг и любимых песен. Однако дальше всех пошел Потап. Пока его коллеги по шоу-бизнесу взяли временный творческий перерыв, украинский рэпер написал новую песню! Которая грозит стать “гимном” карантина в Украине. Песня так и называется — “Карантин”. Потап даже умудрился тематический клип записать.

Клип был записан в пустом концертном зале, что весьма символично. Поначалу рэпер сидит на одном из кресел. Затем он постепенно перемещается на сцену. И по итогу допевает свою новую песню пустующим стульям. Однако певец успокаивает: “Все будет хорошо”. И эта беда пройдет, мы сможем выйти на улицы и слетать в Италию.

При этом через всю песню проходит главный призыв — Keep your hands clean (Мойте руки).

“Это мой способ сказать всем вам,что все будет хорошо”, — обращается к поклонникам продюсер.

Потап — Карантин

Кстати, съемки клипа проходили в концертном зале “Квартал 95” в Киеве. Рэпер оставил отдельные слова благодарности им.

“И конечно же спасибо нашим друзьям из Квартал 95, которые сразу же подхватили песню и помогли ее экранизировать… В пустом зале. Какие необычные времена, но все будет хорошо #fuckcorona”, — пишет Потап на своей instagram-страничке.

“Увидимся с Вами на «Вечернем Квартале» 28 го марта в 21:00. And remember “keep your hands clean”. Идея и разработка MOZGI STUDIOS, PRODUCED BY POTAP. Огромное спасибо всей команде MOZGI GROUP за поддержку и суперскорость в подготовке релиза, люблю вас”, — подытожил рэпер.

Поклонники рэпера пришли в неимоверный восторг от его новой песни. Потапа буквально засыпали восторженными комментариями, восхищаясь его талантом.

“Ну как можно писать песни, еще и так круто?!”

“Талант никуда не скроешь, браво,Лешенька!”

“Спасибо, это крутой трек”

“Спасибо! Меньше масок - больше красок! Берегите себя и близких!”

“Дякуємо з Греції!! За 7 днів карантину перший раз душа посміхнулась!!!”

“Класс, очень правдиво и душевно”

“На одном дыхании) очень круто”

“Нереально круто!”

“Бомба песня”

“Ну хоть медийные личности пусть упокоят людей! Ибо под той пропагандой. что льют с телевизора, уже смешно до слез. А люди действительно в панике”

Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap

