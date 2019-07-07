Мини-мама! Слава из НеАнгелов растрогала душевными фото с дочкой

Слава Каминская из группы "НеАнгелы" после развода с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским переключилась на работу и посвящает свободное время деткам – сыну Леонарду и доченьке Лауре. Она регулярно публикует в Instagram кадры с концертов и охотно делится снимками в компании обожаемых малышей. Стильная мама решила побаловать поклонников фото с подросшей доченькой на прогулке.

Слава сопроводила текст душещипательным стихотвоением-напуствием для любимой девочки, авторства современной поэтессы Солы Моновой.

На одном из снимков певица запечатлена в розовом брючном костюме и солнечных очках. Присев на корточки и посадив Лауру на колено, она бережно обнимает девочку, а та лишь плотнее прижимается к звездной маме.

Фото: Слава Каминская с дочкой Лаурой (instagram.com/slava_kaminska)

На другом фото Слава позирует в повседневном образе – джинсах-скинни и светлой майке, а также кроссовках. Лаура стоит возле мамы, которая крепко обняла ее двумя руками.

"А жениха мы найдем тебе нежного-нежного,

Будет туфельки покупать, пяточки целовать.

Ну а пока — пару шагов по манежу,

Ну а пока — первые ласковые слова.

Выйдешь из комнаты… и незаметно — замуж...

Вечно бы девочка, вечно бы на руках ...

Ну а пока — ложку за папу и ложку за маму... И за того… сказочного жениха…" - адресовала Слава стихотворные строки доченьке.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Снимки, а особенно душевные слова, привели поклонников Славы в восторг. Они не жалели комплиментов и пожеланий для мамы и ее девочки.

"Очень красивая", "Класс", "Трогательно"," Сейчас заплачу. Особенно чувственно для мам дочерей", "Як мило", "Куколки", "Какая ты классная, счастья тебе!", "Такая булочка сладенькая", "Мини-мама!", "Так нежно", "Какие прекрасные слова. Счастья вашей принцессе", - оставляли теплые слова комментаторы.

Скриншот комментариев

Кстати, Слава Каминская решила заняться трудотерапией и показала, как высаживает в парке деревья.

Кроме того, Слава из группы "НеАнгелы" умилила сеть фото 3-летней дочери Лауры, которая поразительно похожей на куклу Барби.