Мини-копия: Кайли Дженнер и ее годовалая дочь отметили Рождество в одинаковых нарядах

Кайли Дженнер обожает умилять сеть фото своей дочери, которой в феврале исполнится 2 года. Особой популярностью у поклонников девушки пользуются кадры, где мама и малышка надевают одинаковые наряды. На днях 22-летняя бизнесвумен покорила сеть роскошными образами для кануна Рождества.

Кайли и Сторми надели темно-зеленые платья от Ralph & Russo, которые бренд разработал эксклюзивно для них. Дженнер примерила длинное, с пышным бантом и высоким разрезом, оголяющим ноги. Дополнили его туфли на шпильке, а также серьги и колье с изумрудами. Макияж ей сделали выразительный, в насыщенных коричневых оттенках. А волосы уложили мягкой волной. Девочка красовалась в закрытом платье с пышной юбкой и рукавами-фонариками, а дополнили образ непоседливой красотки белые кеды.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

На этом эксперименты с образами мамы и дочки не закончились. Несколько часов назад Кайли продемонстрировала, в каких нарядах они встречали Рождество. Девушка надела белую пижаму с праздничным принтом и серые носки. А Сторми – такую же, только дополнила все белыми носками. Завершает образ ее любимая прическа – "рожки". На фото они сидят под роскошной елкой с огоньками и белыми шарами, вокруг разложены подарки. Выглядят они счастливыми и умиротворенными, словно на рождественской открытке. "Merry Christmas", – написала коротко Дженнер. Поклонники в ответ поспешили поздравить свою любимицу, засыпав заодно из со Сторми комплиментами и словами умиления.

Девушка отметила Рождество в компании любимой дочери (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, дочь Сторми Кайли родила в феврале 2018-го года от рэпера Трэвиса Скотта, с которым до этого год встречалась. Пара долго не афишировала свои отношения, а потому беременность Кайли стала для поклонников настоящим сюрпризом. Рождение дочери еще больше сблизило Кайли и Трэвиса: они стали чаще появляться вместе на людях, а также делать много совместных фото в своих микроблогах. Тем более неожиданной стала новость, что пара решила взять паузу в отношениях.