Милый дом: Тодоренко с сыном насладилась щедрым застольем в родной Одессе

Регина Тодоренко привыкла постоянно быть в разъездах. Как призналась телеведущая, не проходит и недели, чтобы она не сменила локацию. Малыш Майкл также путешествует с мамой буквально с первых месяцев жизни. Его первой поездкой стал полет в ОАЭ, когда мальчику было всего три месяца! Не забывает звезда "Орла и Решки" наведываться и в родную Одессу, тем более сейчас в курортном городе – разгар летнего сезона! Так, в сториз Instagram Регина показала, как устроила "праздник желудка" дома.

Регина не устояла перед украинским борщом, а также восхитилась "икрой из синеньких", щедро намазав ее на бутерброд. Кроме того, звезда выпытала для своих подписчиков рецепт блюда.

"Летела весь день, чтобы, наконец-то съесть борщ!" - заявила счастливая телеведущая в камеру, показав тарелку с украинским национальным блюдом.

Регина Тодоренко в Одессе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Друзья, я должна познакомить вас с бутербродом из синеньких. Синенькие –это баклажаны. Ой, как вкусно. А что еще входит в эту икру?" - живо поинтересовалась Регина, поделившись с поклонниками рецептом блюда.

Регина Тодоренко в Одессе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Баклажан, помидорка, лук и перчик красненький болгарский", - ответили ей.

"Усе понялы?" - на смешном суржике спросила Регина у подписчиков.

Регина Тодоренко в Одессе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также она показала щедро накрытый стол, за которым поместилось немало гостей. Мама телеведущей, Ирина Тодоренко, обрадовано сообщила, что дочь прилетела в Одессу не сама, а с внуком.

"Одесса встречает Регину с Мишей. Майкл, иди кушать!" - сказала на камеру она, обращаясь к малышу.

Регина Тодоренко в Одессе (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Сейчас бабушка накормит", - пообещала звезда мальчику.

Напомним, что Регина Тодоренко впервые показала лицо сыночка Миши или, как она его называет Майкла, снявшись с ним в рекламе.

Также Регина Тодоренко сделала откровенное признание о нелегком материнстве энергичной и работающей молодой мамы.