Такие милые: Тоня Матвиенко очаровала редким семейным фото с отдыха

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно отпраздновала 40-летие , вместе с мужем Арсеном Мирзояном и их 5-летней дочерью Ниной сбежала от удушающей жары в горы.

В своем Instagram артистка поделилась трогательным семейным фото с отдыха в Карпатах.

Семейство запечатлено сидящими на лавочке, при этом Тоня держит дочку на руках. Все одеты в футболки и шорты. Певица собрала волосы в пучок и украсила их смешными зонтиками.

Они с дочкой счастливо улыбаются на камеру, а Арсен мило положил голову на плечо жены.

"Мы", – лаконично подписала очаровательный снимок Матвиенко.

Тоня Матвиенко показала снимок с мужем и дочкой с отдыха в Карпатах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Поклонники умилились кадру и отметили в комментариях, что у Тони замечательная семья.