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Такие милые: Тоня Матвиенко очаровала редким семейным фото с отдыха

Новина українською →
Карпаты, Пятница 25 июня 2021 12:31
Такие милые: Тоня Матвиенко очаровала редким семейным фото с отдыха Тоня Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно отпраздновала 40-летие, вместе с мужем Арсеном Мирзояном и их 5-летней дочерью Ниной сбежала от удушающей жары в горы.

В своем Instagram артистка поделилась трогательным семейным фото с отдыха в Карпатах.

Семейство запечатлено сидящими на лавочке, при этом Тоня держит дочку на руках. Все одеты в футболки и шорты. Певица собрала волосы в пучок и украсила их смешными зонтиками.

Они с дочкой счастливо улыбаются на камеру, а Арсен мило положил голову на плечо жены.

"Мы", – лаконично подписала очаровательный снимок Матвиенко.

Такие милые: Тоня Матвиенко очаровала редким семейным фото с отдыха

Тоня Матвиенко показала снимок с мужем и дочкой с отдыха в Карпатах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Поклонники умилились кадру и отметили в комментариях, что у Тони замечательная семья.

  • Такие милые
  • Які ви хороші
  • Люблю вас
  • Класні
  • Такие хорошие
  • Неймовірно чудова родина
  • Чудесные

Ранее Тоня Матвиенко рассказала свои секреты красоты и стройности.

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Тоня Матвиенко Арсен Мирзоян
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