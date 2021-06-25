Такие милые: Тоня Матвиенко очаровала редким семейным фото с отдыха
Украинская певица Тоня Матвиенко, которая недавно отпраздновала 40-летие, вместе с мужем Арсеном Мирзояном и их 5-летней дочерью Ниной сбежала от удушающей жары в горы.
В своем Instagram артистка поделилась трогательным семейным фото с отдыха в Карпатах.
Семейство запечатлено сидящими на лавочке, при этом Тоня держит дочку на руках. Все одеты в футболки и шорты. Певица собрала волосы в пучок и украсила их смешными зонтиками.
Они с дочкой счастливо улыбаются на камеру, а Арсен мило положил голову на плечо жены.
"Мы", – лаконично подписала очаровательный снимок Матвиенко.
Тоня Матвиенко показала снимок с мужем и дочкой с отдыха в Карпатах (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Поклонники умилились кадру и отметили в комментариях, что у Тони замечательная семья.
- Такие милые
- Які ви хороші
- Люблю вас
- Класні
- Такие хорошие
- Неймовірно чудова родина
- Чудесные
Ранее Тоня Матвиенко рассказала свои секреты красоты и стройности.