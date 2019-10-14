Милые и счастливые: Джамала покорила нежным фото с подросшим сыночком

Певица показала расслабленный семейный выходной
Украинская певица Джамала, которая ранее рассказала, за что любит осень, показала, как проводит теплый понедельник 14 октября, который является выходным днем. Артистка поделилась нежным и счастливым фото с подросшим сыночком Эмиром-Рахманом, запечатлев милый семейный момент.
Мама с сыном в удобной домашней одежде сидят на ковре, с ними маленькая собачка и мягкая игрушка. Джамала смотрит в объектив и довольно улыбается.
"Той випадок, коли понеділок теплий, сонячний та ще й вихідний! Зізнавайтеся, як сьогодні плануєте провести день?" - поделилась исполнительница.
Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Пользователи сети умилились трогательному фото и принялись делиться своими планами на выходной день.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, Джамала рассказала, какие ограничения ставит для себя в общении с Эмиром, чтобы быть для сыночка настоящим примером во всем. В частности, она начала контролировать свои слова и эмоции, ведь ребенок впитывает все словно губка.
Ранее Джамала умилила своим первым совместным выступлением с сыночком Эмиром-Рахманом, назвав это их первым дуэтом.