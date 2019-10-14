Милые и счастливые: Джамала покорила нежным фото с подросшим сыночком

Украинская певица Джамала, которая ранее рассказала, за что любит осень, показала, как проводит теплый понедельник 14 октября, который является выходным днем. Артистка поделилась нежным и счастливым фото с подросшим сыночком Эмиром-Рахманом, запечатлев милый семейный момент.

Мама с сыном в удобной домашней одежде сидят на ковре, с ними маленькая собачка и мягкая игрушка. Джамала смотрит в объектив и довольно улыбается.

"Той випадок, коли понеділок теплий, сонячний та ще й вихідний! Зізнавайтеся, як сьогодні плануєте провести день?" - поделилась исполнительница.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети умилились трогательному фото и принялись делиться своими планами на выходной день.

Этот выходной ещё более прекрасный с Вами!

У колі сім'ї плануємо провести день

Какие вы красивые

Як мило

Iнтуiцiя пiдказуэ, що в колi сiм'i, друзiв та неймовiрно гарного сонячного дня!!!

Всiм гарного свята!!!

Поздравляю наших защитников с праздником! Целуйте Эмира в щёчку от всех нас

Такие котьки

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала рассказала, какие ограничения ставит для себя в общении с Эмиром, чтобы быть для сыночка настоящим примером во всем. В частности, она начала контролировать свои слова и эмоции, ведь ребенок впитывает все словно губка.

Ранее Джамала умилила своим первым совместным выступлением с сыночком Эмиром-Рахманом, назвав это их первым дуэтом.