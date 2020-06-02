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Такие милые: Лилия Подкопаева покорила редким фото троих детей вместе

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.06.2020 - 12:33
Такие милые: Лилия Подкопаева покорила редким фото троих детей вместе
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка призвала всех делать детство ярким и беззаботным

Лилия Подкопаева проводит карантин в Атланте (США) вместе со своим мужем Игорем Дубинским и тремя детьми. Отметим, что у гимнастки двое детей от предыдущего брака - дочь Каролина и приемный сын Вадим. А в сентябре прошлого года она родила любимому дочь, которой дали имя Эвелина. При этом звездная мама начала показывать малышку практически сразу, не поддаваясь суевериям. В честь Дня защиты детей, что отмечается 1 июня, Лилия поделилась редким снимком, на котором все трое ее наследников запечатлены вместе.

На фото Вадим держит на руках спящую малышку Эвелину, нежно глядя на нее, а Каролина обнимает брата за плечо и счастливо смеется. Подкопаева призвала защищать детство малышей и делать его беззаботным и ярким.

Такие милые: Лилия Подкопаева покорила редким фото троих детей вместе

Фото: Лилия Подкопаева показала своих детей (instagram.com/podkopayeva_official)

"Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современном мире особенно хочется оградить детство от всего разрушающего: от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты детей, давайте вспомним об этом «праве на детство». Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично счастливым!" - трогательно написала спортсменка.

Поклонники оставили много умиленных отзывов и отметили, что Лилия - замечательная мама.

  • Какие золотые слова
  • Лиличка вы молодец, вы супер мамочка.
  • Як мило!здоров’я вашій сім’ї ,діти у вас просто чудові
  • Благодарю за очень важные слова
  • Чудесное фото
  • Хочется подписаться под каждым Вашим словом. Счастливого детства всем детям. Очень красивое фото
  • Лилия вы замечательная мама
  • Какое Фото Прекрасное
  • Я Вами восхищаюсь и горжусь

Такие милые: Лилия Подкопаева покорила редким фото троих детей вместе

Скриншот комментариев

Напомним, Лилия Подкопаева очаровала редким фото с малышкой Эвелиной на берегу океана.

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Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Лилия Подкопаевасындочь
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