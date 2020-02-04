Милла Йовович показала фото новорожденной Оушан и объяснила ее дивное имя

Милла Йовович с мужем и старшей дочкой (фото: instagram.com/millajovovich)

Милла чувствует себя отлично, малышка тоже

Всего пару дней назад 44-летняя Милла Йовович сделала долгожданное обращение к своим поклонникам. Актриса призналась, что готова родить буквально со дня на день. Похоже, что малышка решила не подводить обещания мамы и родилась точно в срок. Так, 2 февраля Милла Йовович стала мамой в третий раз! Интересно, что первой прекрасную новость сообщила старшая дочь актрисы и ее мужа Пола Андресона — Эвер. 12-летняя Эвер Габо поделилась на своей страничке в сети Инстаграм душевным снимком из больничной палаты. На фото видим всю большую семью Йовович-Андерсона, а также новорожденную крошку.

При этом Йовович сразу же дала понять, что ей предрассудки чужды. Актрисы сразу же показала личико новорожденной девочки. И не “заклеивала” его смайликами, как многие ее коллеги.

Большая семья Йовович с новорожденной малышкой (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Сразу же в день рождения малышки счастливая семья сообщила, что девочке дали имя Оушан. Старшая дочь Миллы трогательно призналась в любви к своей младшей сестре.

Теперь же Милла немного передохнула и решила сама выйти на связь с поклонниками. На этот раз актриса рассказала о необычном имени новрожденной девочки. Оказалось, что Оушан (Osian) — это имя валлийского мальчика. Полное имя девочки теперь звучит как Оушан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон.

Также звездная мама уточнила точное время рождения малышки — 02/02/2020 в 8:56.

“Понимаю, что имя длинное, но наша семья никак не могла определиться”, — призналась Милла. Зато, по словам актрисы, у девочки будет возможность откинуть какие-то имена во взрослом возрасте.

Новорожденная Оушан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (фото: instagram.com/millajovovich)

Также актриса опубликовала фото дочки. И рассказала о ее первых достижениях.

“Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Она наш чудо-ребенок, и мы все так благодарны, что она у нас есть, полностью одержимы ею! Я, конечно, опубликую больше фотографий, но позже, потому что мы все устали. Последние несколько ночей были сумасшедшими”, - делится эмоциями Йовович.

Старшая и средняя дочки Миллы с Оушан (фото: instagram.com/millajovovich)

Главное, что Милла дала понять - с ней и с малышкой все нормально. Чувствуют они себя отлично, кроме разве что того, что актриса само собой устала. Еще одна милая деталь - по словам Миллы, у новорожденной девочки волосы еще светлее, чем у остальных детей.

Ранее Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми на катке.