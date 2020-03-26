Милая красоточка: Катя Осадчая без макияжа очаровала уютным домашним фото

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая призвала фанов не падать духом на карантине

В связи с карантином, который в Украине продлили до 24 апреля, все концерты и шоу перенесли или поставили на паузу, так что звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов также ушли на самоизоляцию дома вместе с маленьким сыном. Однако они стараются не терять хорошего настроения и пытаются развлечь своих подписчиков в соцсетях, показывая, как проходят их карантинные будни. В основном супруги уделяют время трехлетнему Ивану, придумывая разные игры и активности с малышом - так, недавно они все вместе весело играли в доктора.

Катя призывает всех быть ответственными и не выходить на улицу без крайней нужды, а также делится идеями, чем полезным можно заняться дома. Кроме того, теледива показывает свои уютные домашние луки. На свежем снимке в Instagram Осадчая запечатлена в простой белой футболке и штанах с геометрическим принтом.

Волосы она собрала в хвост и не стала заморачиваться с макияжем. Звезда сидит на табуретке, держа в руках чашку и мило улыбаясь на камеру.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Не падати духом! Залишаємося вдома! Будьте здорові. діліться, що встигаєте зробити вдома за день!" - прокомментировала очаровательный кадр Катерина.

Поклонники не заставили себя просить дважды и принялись рассказывать, кто чем занимается, пока сидит дома на карантине.

Наконец-то добралась до стирки зановесок в квартире, если б не карантин, не знаю когда бы это свершилось

Вимила вікна,випрала тюлі та гардини

Катя ты красивая

Прекрасное время переосмысления!!!!! Падать духом просто нет времени

Я продизинфікував коридора на своєму поверсі, та поїв піцу, я молодець.

Генеральне прибирання, готування їжі

Да, главное что-то делать! Полезное! Как для себя, так и для других

Дуже тепле, домашнє фото!) Бережіть себе

Дякуємо!!!Катя, від Вас йде дуже позитивна енергетика.Приємно,що серед зіркової еліти є - прості, хороші позитивні люди.Здоров'я Вам і Вашій родині!!!!

Вдохновенная вашим фото,срезала во дворе и вуаля

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Горбунов и Осадчая позабавили смешным развлечением с сыном.