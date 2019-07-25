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Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимком

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.07.2019 - 19:32
Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимком
Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

24-летняя супермодель оригинально намекнула о предстоящем отпуске

Джиджи Хадид в последнее время вся в работе. Девушка стала лицом новинки от Michael Kors – парфюма Wonderlust. Съемки проходили на острове, так что получились очень яркими. Благодаря молодости и красоте Джиджи, а также работе профессионалов удалось создать красочную картинку райского отдыха, а прозрачная вода, солнце и пляж расставили все нужные акценты.

Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимкомКто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимкомКто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимком

Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимкомДжиджи на съемках новой рекламной кампании (фото: instagram.com/michaelkors) 

Судя по постам и сториз, девушка насладилась процессом и отлично повеселилась. Результат превзошел все ожидания – кампания получилась невероятно стильной и жизнерадостной! Пару недель назад бренд устроил официальную премьеру аромата в Лос-Анджелесе, на которой старшая Хадид предстала во всей красе.

Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимкомРозовый – главный оттенок кампании (фото: instagram.com/michaelkors) 

Но похоже, работа, даже на такой приятной локации, не способна заменить полноценного отдыха. Несколько часов назад Джиджи намекнула, что собирается в настоящий отпуск. Причем сделала это весьма оригинально. Девушка опубликовала свое детское фото, на котором позирует, судя по всему, с отцом. Малышка стоит на кресле, опираясь руками о стол, а папа стоит рядом. Копна золотых волос, пухлые щечки и губы… Фото продемонстрировало, что и в детстве Джиджи выглядела не менее очаровательной, а судя по загару, который подчеркнул белый наряд, малышка была на каком-либо курорте. Фото она подписала красноречиво: "К отпуску готова".

Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимкомДжиджи в детстве (фото: instagram.com/gigihadid) 

Многочисленные фолловеры звезды засыпали ее комментариями, восхищаясь тем, какой она была милашкой. Не обошлось и без комментариев от родственников. Так, мама Джиджи – 55-летняя теледива Иоланда Хадид – поставила под фото своей любимой дочки несколько выразительных эмодзи.

Кто эта милашка? Джиджи Хадид растрогала поклонников архивным снимкомМодель любит показывать архивные фото (фото: instagram.com/gigihadid) 

К слову, Джиджи очень любит показывать фото из личного архива. Не так давно он опубликовала целую серию кадров, где позирует с мамой, бабушкой и младшей сестрой Беллой Хадид. Первая из них была также детской. Столь трогательный пост она подготовила ко дню рождения любимой бабушки по материнской линии. Его она сопроводила длинной подписью со словами благодарности и признаниями в любви.

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