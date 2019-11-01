"Мгновенный коннект": Дорофеева и Позитив рассказали о своем знакомстве и отношениях

Фото: Надя Дорофеева и Позитив (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артисты признались, что очень доверяют друг другу

Участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, известный также как Позитив - яркая и веселая парочка. Они проводят вместе очень много времени - ведь у них постоянно репетиции, съемки, гастроли и концерты. Поклонники нередко приписывают им роман, ведь порой их горячие номера на сцене (особенно на хит "Дым") и даже совместные фото заставляют поверить в то, что между звездами есть нечто большее, чем просто рабочие отношения. О том, как они познакомились и какие между ними на самом деле отношения, Надя и Леша рассказали в интервью "Каравану историй".

По словам Позитива, судьбоносная встреча произошла в автобусе.

"Это была встреча по дороге в "Артек", когда мы ехали в одном автобусе. Я тогда не знал, как она поет. Но потом, когда увидел Надю на сцене, все стало понятно. Я даже помню, Надя, какую ты песню пела. На английском. И снял это выступление на видео. У меня где-­то сохранилась запись", - поделился Алексей.

Фото: Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) (karavan.ua)

А Дорофеева призналась, что между ними сразу возникла связь.

"Реакция друг на друга была самая положительная. Мы почувствовали мгновенный коннект и болтали без остановки. После знакомства мы с Лешей еще через год виделись на "Черноморских играх", где оба выступали в качестве гостей. Потом снова в Симферополе, в третий раз. И тогда вообще гуляли до утра", - вспоминает певица.

Сейчас же они - хорошие друзья.

"Сейчас наши отношения крепкие как никогда", - говорит Леша.

Фото: Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) (karavan.ua)

Как отметила Надя, они отлично чувствуют друг друга и между ними царит доверие.

"Это нечто среднее между семьей, дружбой и работой. Необычные отношения. Надо придумать новое слово для людей, которые проводят столько времени вместе, но при этом не являются партнерами в любви. Однозначно Леша знает обо мне больше, чем многие. Лешины секреты я никогда никому не расскажу. И знаю, что и он мои. Действительно, мы сильно друг другу доверяем. Иногда даже слишком. Если на концерте я хочу обратить его внимание на что-­то, просто взглядом показываю – и он сразу понимает. Мы считываем друг друга по сетчатке глаза. Так же и в интервью. Если одному что­-то не нравится, другой чувствует. При этом сегодня впервые за девять лет с утра после съемок клипа мы перекинулись сообщениями", - поведала артистка.

Она в шутку даже добавила, что даже начала переживать, уж не изменились ли чувства друга к ней.

"А потом даже обсудили это: "С каких это пор мы с тобой еще и переписываемся?" Я даже в какой-­то момент запереживала, Леша, что начала тебе нравиться! Подумала, неужели на девятый год это произошло? И подкалываю его: "Ну что, Леша, вспыхнула искра?" На самом деле это для нас удивительно. Потому что мы так много времени проводим вместе, что, как только заканчиваются гастроли, сразу расходимся по семьям. Но при этом мы неизбежно всегда на связи. Полноценно отдыхаем друг от друга только во время отпуска два раза в год", - говорит Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) (karavan.ua)

Оба артиста нашли свои половинки и вступили в брак - Надя с музыкантом и ведущим Владимиром Дантесом, а Алексей женился на дизайнере Анне Завгородней.

Напомним, что Надя Дорофеева вызвала ажиотаж в сети снимком в боксерских шортах.