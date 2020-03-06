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Как мгновенно всех покорить: 5 секретов Ольги Фреймут

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 17:48
Как мгновенно всех покорить: 5 секретов Ольги Фреймут
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая рассказала, какие приемы помогают ей всегда быть на высоте

Ольга Фреймут считается одной из самых изысканных и стильных представительниц украинского шроу-бизнеса. Телеведущая не раз отмечала, что огромное значение придает правилам этикета и хорошим манерам, а также чувству стиля. На своей Instagram-страничке она часто демонстрирует эффектные образы и делится с поклонниками короткими роликами с полезными уроками - к примеру, как правильно носить клатч.

На свежем фото звезда предстала в классическом элегантном луке - белой блузке и черных брюках. А ярким акцентом стильного образа стала ярко-красная помада.

Ольга раскрыла свои секреты и правила поведения, которые помогают ей произвести выгодное впечатление при знакомстве с людьми и тут же покорить их.

Как мгновенно всех покорить: 5 секретов Ольги Фреймут

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Я верю в манеры и образование больше, чем в состояние и благородное происхождение. Вот мои секреты, как покорить мгновенно:

1. Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к собравшимся спиной.

2. Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: никакой покоцанной обуви, грязных волос под беретик, или покусанной ручки (а вдруг никто не заметит - обязательно заметит!).

Как мгновенно всех покорить: 5 секретов Ольги Фреймут

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

3. Лицо расслабляется - взгляд уверенный, губы приоткрыты, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства - они всегда искусственные.

4. Когда сажусь, на перила руки не кладу - это сразу расслабляет и я начинаю горбиться.

5. Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилию собеседника. Обнимаю каждого и желаю успеха", - поделилась Фреймут.

Как мгновенно всех покорить: 5 секретов Ольги Фреймут

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

В комменатриях фолловеры восхищаются образом теледивы и благодарят ее за полезную и интересную информацию.

  • Чарівна квіточка
  • круто, это интересно)
  • Побільше б таких постів) дуже корисно
  • Корисно, дякую.
  • Ой, как же нам не хватает в нашем обществе хороших манер и поведения?!Спасибо что делитесь своими знаниями!
  • Яка Ви вишукана і фантастична. Ви моє натхнення
  • Читаю і беру приклад
  • Мрію з Вами познайомитись і поспілкуватись
  • Вау какая милая симпатичная красотка, с ума сойти просто ангел
  • Вам на этом фото 18
  • Як завжди, неперевершено!

Как мгновенно всех покорить: 5 секретов Ольги Фреймут

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее Ольга Фреймут очаровала сеть фото со старшей дочкой-именинницей - Злате исполнилось 14 лет.

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