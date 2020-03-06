Как мгновенно всех покорить: 5 секретов Ольги Фреймут

Телеведущая рассказала, какие приемы помогают ей всегда быть на высоте
Ольга Фреймут считается одной из самых изысканных и стильных представительниц украинского шроу-бизнеса. Телеведущая не раз отмечала, что огромное значение придает правилам этикета и хорошим манерам, а также чувству стиля. На своей Instagram-страничке она часто демонстрирует эффектные образы и делится с поклонниками короткими роликами с полезными уроками - к примеру, как правильно носить клатч.
На свежем фото звезда предстала в классическом элегантном луке - белой блузке и черных брюках. А ярким акцентом стильного образа стала ярко-красная помада.
Ольга раскрыла свои секреты и правила поведения, которые помогают ей произвести выгодное впечатление при знакомстве с людьми и тут же покорить их.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
"Я верю в манеры и образование больше, чем в состояние и благородное происхождение. Вот мои секреты, как покорить мгновенно:
1. Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к собравшимся спиной.
2. Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: никакой покоцанной обуви, грязных волос под беретик, или покусанной ручки (а вдруг никто не заметит - обязательно заметит!).
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
3. Лицо расслабляется - взгляд уверенный, губы приоткрыты, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства - они всегда искусственные.
4. Когда сажусь, на перила руки не кладу - это сразу расслабляет и я начинаю горбиться.
5. Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилию собеседника. Обнимаю каждого и желаю успеха", - поделилась Фреймут.
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
В комменатриях фолловеры восхищаются образом теледивы и благодарят ее за полезную и интересную информацию.
Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)
Напомним, ранее Ольга Фреймут очаровала сеть фото со старшей дочкой-именинницей - Злате исполнилось 14 лет.