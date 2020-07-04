Меняется каждый день: Джамала растрогала рассказом о новорожденном сыночке

Джамала совсем недавно во второй раз стала мамой – 19 июня она родила сыночка Селим-Гирая. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым они также воспитывают двухлетнего Эмира-Рахмана. Лицо малыша певица пока что не спешит показывать, однако уже выкладывала фото с первой прогулки с ним. После родов прошло уже две недели и артистка решила рассказать, как же изменилась ее жизнь.

Звездная мамочка опубликовала в своем Instagram нежное семейное фото, на котором она еще беременна младшеньким. На снимке маленький Эмир трогательно целует живот мамы, а Бекир с любовью смотрит на них. Джамала поделилась, что Селим-Гирай требует к себе много внимания, а еще он очень быстро меняется.

Джамала умилила нежным кадром с мужем и старшим сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Две недели. Ровно две недели как я мама двух мальчиков. Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счёт. Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир.

То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы ещё больше насладиться моментами материнства. Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду.

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Круто быть мамой двух мальчиков! - смело могу заявить спустя две недели. Очень соскучилась по всем своим друзьям. А ещё я скучаю по лету. Дай Бог, чтоб у всех нас оно состоялось", - отметила певица.

Поклонники умиляются нежному фото и желают Джамале и ее малышам здоровья и счастья.

Ура, пол месяца маленькому принцу Селимчику! Пусть растет счастливым и здоровым ваш дорогой сыночек, Джа!

Радости любви удачи еще много деток

ЭМИР и СЕЛИМ-два маминых богатства.

Волшебного вам полёта, Джа!

Настоящее и кайфовое счастье быть мамой сыночка и лапочки дочки-благословенное чувство! Вот у меня как под закааз

Спасибо, что делитесь своим состоянием! Здоровья и познания прекрасного мира вокруг для Ваших мальчишек!

Поздравляю вас здоровья вашим мальчиком

Очень рада за вас с Бекиром. Джа, как Эмир отреагировал что у него есть братик, не ревнует?

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Ранее Джамала рассказала о съемках в голливудском фильме о Евровидении вместе со звездами первой величины.