ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Она не меняется! 50-летняя Дженнифер Энистон покорила молодостью и красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.10.2019 - 20:32
Она не меняется! 50-летняя Дженнифер Энистон покорила молодостью и красотой
Дженнфер Энистон (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Актриса уже освоилась в Instagram

Дженнифер Энистон – новичок в Instagram, она появилась в обожаемой всем миром соцсети только 15-го октября этого года. Но звкезда уже успела не только побить мировой рекорд, заполучив на свою страницу более 1 миллиона подписчиков менее, чем за 6 часов (до этого рекордсменами были Меган Маркл и принц Гарри), но и отлично освоиться здесь. Актриса регулярно выставляет забавные видео, постит фото с актерами из «Друзей», а на днях решила покорить сеть своей красотой и молодостью.

Она не меняется! 50-летняя Дженнифер Энистон покорила молодостью и красотойДженнифер выглядит просто роскошно! (фото: instagram.com/jenniferaniston)

50-летняя Дженнифер опубликовала снимок, где предстала вместе со съемочной группой «Утреннего шоу» – работа над этим американским драматическим телесериалом в полном разгаре. На переднем плане селфи красуется сама Джен (именно так она попросила ее называть своих фолловеров). Свежая кожа, легкий румянец, сияющие глаза, как всегда фирменная безупречная укладка и воздушный поцелуй – выглядит Энистон молодой и энергичной! Что тут же поспешили отметить фаны звезды, засыпав ее комментариями.

Она не меняется! 50-летняя Дженнифер Энистон покорила молодостью и красотойДженнифер Энистон и Риз уизерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Интересно, что комплименты по поводу своего появления в Instagram Дженнифер получает не только от подписчиков. Недавно желание завести личный блог здесь отметил и бывший муж актрисы – Джастин Теру. Он публично высказал свое восхищение смелостью Дженнифер и ее умением вести диалог с публикой. Напомним, пара рассталась не так давно, но экс-супруги сумели сохранить теплые отношения.

Она не меняется! 50-летняя Дженнифер Энистон покорила молодостью и красотойАктриса не прочь посмеяться над собой (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Дженнифер как-то рассказала в интервью, что это расставание было нелегким для нее. Тем не менее, она не разочаровалась в любви и не намерена сдаваться в поисках своей половинки, хотя и берет тайм-аут. А вот Джастину даже уже успели приписать романтические отношения с 33-летней моделью Ириной Шейк. Хотя никаких доказательств якобы пробежавшей искры между знаменитостями не было.

Дженнифер Энистон раскрыла всю правду о Голливуде 50-летняя Дженнифер Энистон показала роскошное тело в откровенной съемке для глянца
Новости Украины дженнифер энистон
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь