"Меня преследуют": Снежана Бабкина показала веселые кадры с мужем и сыном

Сергей Бабкин после появления на свет малыша Елисея, которому недавно исполнился один месяц, проводит все свободное время с маленьким сыном. Музыкант с первых дней приобщил мальчика к творческой жизни: он играет для него на гитаре, поет песни, берет с собой на студию и даже на гастроли! Его жена ничуть не против такого времяпровождения, ведь в их семье приветствуется активный образ жизни. Так, на странице в Instagram артиста появились забавные видео, на которых он запечатлен в стильном "кислотном" наряде с коляской.

На прогулку с сыном Сергей отправился черно-желтой футболке с надписями и оригинальным принтом, стильных штанах цвета хаки с яркими вставками-карманами и удобных кроссовках. Он стоит, оперившись о перила деревянной беседки, и сморит на глядь озера и утопающие в зелени берега. Рядом с ним - коляска с Елисеем.

Фото: Сергей Бабкин с сыном (instagram.com/babkin_official)

Также Снежана сняла забавное видео, на котором ее муж идет за ней следом по деревянному мостику, а она в шутку "жалуется" на преследования. "Эти двое преследуют меня", - со смехом она обратилась в камеру, показав музыканта с коляской.

Фото: Сергей Бабкин с женой и сыном (instagram.com/babkin_official)

Сергей, подыгрывая жене, начинает всматриваться и в объектив и делать озадаченное выражение лица, мастерски управляя мимикой.

Как стало ясно из сториз самой молодой мамы, вместе с мужем и сыном семья совершила вылазку на природу ради встречи с друзьями и коллегами Снежаны и Сергея по театральной сцене. "Закрытие восьмого сезона театра The Beautiful Flowers Theatre", - пояснила она в подписи к кадру.

Фото: Сергей Бабкин с коллегами (instagram.com/babkin_official)

Напомним, что Сергей Бабкин умилил фото с сыном на руках и похвастался насыщенными выходными.

Ранее Снежана Бабкина рассказала о первых днях жизни маленького сыночка и поездках с папой на гастроли в Киев.