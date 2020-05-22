Меня так никто не любил: Потап решился на личное признание об отношениях с Каменских

Потап и Настя Каменских совсем скоро, 23 мая, отпразднуют годовщину свадьбы! Пара до последнего не афишировали свои отношения и заговорщецки молчала, зато само торжество собрало множество звездных гостей, а счастливые жених с невестой не скрывали больше своих истинных чувств от широкой общественности. И вот, в преддверии знаменательной даты для молодой семьи Потап поговорил в прямом эфире с Олей Поляковой и сирал с ней в игру "Правда или действие", раскрыв все тайны своего романа и отношений с Настей.

Он признался, что влюбился в будущую жену не сразу. Потап и Настя – Тельцы и очень похожи по темпераменту, но тем не менее это поначалу ничуть не способствовало сближениию артистов.

"Когда Настю не знаешь, кажется, что все эти ее эмоции - кривляния. А она просто 7 лет прожила в Италии и подобрала эту манеру говорить, петь. Мне показалось, что это как-то не по-нашему, и поначалу она меня даже немного отталкивала. Потом, когда она проявила свой характер, и по поводу песни "Не пара" сказала: "Вот это я буду петь?" - я на нее рассердился", - вспоминает рэпер.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

По его словам, у артистов был период, когда они друг друга явно недолюбливали и всячески демонстрировали это, даже ездили в разных машинах. Невзирая на все сложности, Потап понял, что связь между ним и Настей неразрывна и она навсегда. Он начал сопротивляться нахлынувшим чувствам, но был не в силах с ними совладать.

"Во-первых, она меня очень сильно любит, так как никто меня не любил. Она невероятный жизнелюб. Хорошая, добрая, не завистливая, а среди звезд это редкое качество. Настя такая была сразу, потому что выросла за границей, переняла несколько культур", - считает продюсер.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также он не может налюбоваться женой и считает, что они с ней "совпали как тетрис".

"Она безумно красивая. Она все время красивая. Утром просыпаешься - красивая, вечером приходишь - красивая, злится на тебя, нос свой морщит - и все равно красивый этот нос. А потом, когда сам злишься, смотришь на нее, а она такая хорошая. И ты думаешь: "Где же тебя обманули?" А потом понимаешь, что нигде. Бывает такое - раз, и сошлись", - прокомментировал рэпер.

Ранее Потап и Настя Каменских поделились своим настроением на постельном фото из спальни.