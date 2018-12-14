MELOVIN назвал свое главное достижение в 2018 году

Иллюстративное фото (Lite, коллаж)

Певец рассказал, что для него главным является семья

Популярный украинский исполнитель MELOVIN рассказал поклонникам о своем главном достижении за год, а также как отказался от новогоднего корпоратива, поскольку решил провести время с семьей. Об этом сообщает "Сегодня".

"Мое главное достижение ушедшего года, – сохранить, накопить, и не растратить впустую все то, чему научился за последние годы! Горжусь своей командой BIG HOUSE MELOVIN и тем, что мы все-таки смогли выбороть право представлять Украину на мировой арене "Евровидения", - сказал он.

Более того, певец также решил поделиться новогодней историей, связанной с его семьей.

"У меня в жизни есть железное правило: всегда, всегда праздновать Новый год с семьей. Однажды мне предложили выступить в новогоднюю ночь на корпоративе, деньги предлагали серьезные. Я поначалу согласился, но, узнав, что у семьи не получится приехать, все отменил и поехал в Одессу. Потому что семья – это самое важное", - подчеркнул он.

Напомним, ранее MELOVIN рассказал о "золотом" хобби.

Как сообщалось, ранее MELOVIN рассказал о том, как участие в международном певческом конкурсе Евровидение 2018 повлияло на его заработок.

Также мы писали о том, что MELOVIN в конце августа презентовал в сети свою новую англоязычную композицию "That’s Your Role" ("Это твоя роль"), в которой певец немного отошел от своего привычного стиля.

MELOVIN. Путь к победе