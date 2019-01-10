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Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II: первый выход в свет в новом качестве

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2019 - 16:47
Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II: первый выход в свет в новом качестве
Герцогиня Сассекская Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекская впервые вышла в свет в одежде для беременных, показав заметно подросший животик

Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram официально объявил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл назначена патроном сразу четырех организаций – благотворительных фондов Smart Works и Mayhew, а также Королевского национального театра и Ассоциации университетов Содружества. В этот же день супруга принца Гарри приступила к выполнению своих новых обязанностей.

Стоит отметить, что королева Елизавета II была покровителем лондонского Королевского национального театра на протяжении 45 лет, а также Ассоциации университетов Содружества - 33 года. Сама же Меган еще в декабре прошлого года успела обсудить детали своей новой работы с директором театра Руфусом Норрисом.

В четверг, 10 января, герцогиня Сассекская сделала свой первый рабочий визит в лондонскую благотворительную организацию Smart Works, которая помогает мало защищенным женщинам найти место работы, обучает новым навыкам, помогает успешно пройти собеседование, а также предоставляет на прокат одежду для этих целей.

Супруга принца Гарри познакомилась с руководством фонда, а также с интересом изучила предлагаемый ассортимент одежды. Первые фото с рабочей поездки можно увидеть в Твиттере Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II: первый выход в свет в новом качестве

Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала черное платье для беременных от бренда Hatch, стоимостью 218 долларов. Примечательно, что ранее "беременной" одежды Меган избегала, но ее внушительный животик заставил 37-летнюю жену принца Гарри изменить свои предпочтения. Также  Меган облачилась в бежевое пальто от Oscar de la Renta, стоимостью 3300 долларов, а также предпочла туфли от Gianvito Rossi с анималистичным принтом. В качестве аксессуаров она выбрала золотые серьги с искусственными бриллиантами от Kimai за 450 долларов.

Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II: первый выход в свет в новом качестве

Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл аредовали роскошный загородный особняк в Оксфордшире, где проводят вместе немало времени.

Ранее мы писали о том, что королева Елизавета II была вынуждена вмешаться в напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон и заставить установить их перемирие хотя бы во время совместных появлений на публике.

К слову, в Кенсинтонском дворце Меган Маркл нарекли довольно неприятным прозвищем. Все потому, что жена принца Гарри, по слухам, слишком требовательна и придирчива.

Видео: РБК-Украина

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