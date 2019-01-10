Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II: первый выход в свет в новом качестве

Герцогиня Сассекская впервые вышла в свет в одежде для беременных, показав заметно подросший животик
Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram официально объявил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл назначена патроном сразу четырех организаций – благотворительных фондов Smart Works и Mayhew, а также Королевского национального театра и Ассоциации университетов Содружества. В этот же день супруга принца Гарри приступила к выполнению своих новых обязанностей.
Стоит отметить, что королева Елизавета II была покровителем лондонского Королевского национального театра на протяжении 45 лет, а также Ассоциации университетов Содружества - 33 года. Сама же Меган еще в декабре прошлого года успела обсудить детали своей новой работы с директором театра Руфусом Норрисом.
В четверг, 10 января, герцогиня Сассекская сделала свой первый рабочий визит в лондонскую благотворительную организацию Smart Works, которая помогает мало защищенным женщинам найти место работы, обучает новым навыкам, помогает успешно пройти собеседование, а также предоставляет на прокат одежду для этих целей.
The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 января 2019 г.
So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo
Супруга принца Гарри познакомилась с руководством фонда, а также с интересом изучила предлагаемый ассортимент одежды. Первые фото с рабочей поездки можно увидеть в Твиттере Кенсингтонского дворца.
Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)
Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала черное платье для беременных от бренда Hatch, стоимостью 218 долларов. Примечательно, что ранее "беременной" одежды Меган избегала, но ее внушительный животик заставил 37-летнюю жену принца Гарри изменить свои предпочтения. Также Меган облачилась в бежевое пальто от Oscar de la Renta, стоимостью 3300 долларов, а также предпочла туфли от Gianvito Rossi с анималистичным принтом. В качестве аксессуаров она выбрала золотые серьги с искусственными бриллиантами от Kimai за 450 долларов.
Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)
Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл аредовали роскошный загородный особняк в Оксфордшире, где проводят вместе немало времени.
Ранее мы писали о том, что королева Елизавета II была вынуждена вмешаться в напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон и заставить установить их перемирие хотя бы во время совместных появлений на публике.
К слову, в Кенсинтонском дворце Меган Маркл нарекли довольно неприятным прозвищем. Все потому, что жена принца Гарри, по слухам, слишком требовательна и придирчива.
Видео: РБК-Украина