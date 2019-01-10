Меган Маркл стала преемницей Елизаветы II: первый выход в свет в новом качестве

Герцогиня Сассекская Меган Маркл (фото: GettyImages)

Герцогиня Сассекская впервые вышла в свет в одежде для беременных, показав заметно подросший животик

Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram официально объявил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл назначена патроном сразу четырех организаций – благотворительных фондов Smart Works и Mayhew, а также Королевского национального театра и Ассоциации университетов Содружества. В этот же день супруга принца Гарри приступила к выполнению своих новых обязанностей.

Стоит отметить, что королева Елизавета II была покровителем лондонского Королевского национального театра на протяжении 45 лет, а также Ассоциации университетов Содружества - 33 года. Сама же Меган еще в декабре прошлого года успела обсудить детали своей новой работы с директором театра Руфусом Норрисом.

В четверг, 10 января, герцогиня Сассекская сделала свой первый рабочий визит в лондонскую благотворительную организацию Smart Works, которая помогает мало защищенным женщинам найти место работы, обучает новым навыкам, помогает успешно пройти собеседование, а также предоставляет на прокат одежду для этих целей.

The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.



So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 января 2019 г.

Супруга принца Гарри познакомилась с руководством фонда, а также с интересом изучила предлагаемый ассортимент одежды. Первые фото с рабочей поездки можно увидеть в Твиттере Кенсингтонского дворца.

Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Для выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала черное платье для беременных от бренда Hatch, стоимостью 218 долларов. Примечательно, что ранее "беременной" одежды Меган избегала, но ее внушительный животик заставил 37-летнюю жену принца Гарри изменить свои предпочтения. Также Меган облачилась в бежевое пальто от Oscar de la Renta, стоимостью 3300 долларов, а также предпочла туфли от Gianvito Rossi с анималистичным принтом. В качестве аксессуаров она выбрала золотые серьги с искусственными бриллиантами от Kimai за 450 долларов.

Фото: Меган Маркл во время рабочей поездки (twitter.com/KensingtonRoyal)

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл аредовали роскошный загородный особняк в Оксфордшире, где проводят вместе немало времени.

Ранее мы писали о том, что королева Елизавета II была вынуждена вмешаться в напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон и заставить установить их перемирие хотя бы во время совместных появлений на публике.

К слову, в Кенсинтонском дворце Меган Маркл нарекли довольно неприятным прозвищем. Все потому, что жена принца Гарри, по слухам, слишком требовательна и придирчива.

Видео: РБК-Украина